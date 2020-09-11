Пандемия коронавируса не всем детям омрачила первый день учебы в школе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус прочно обосновался в Челябинской области. Заражаемость продолжает постепенно двигаться к отметкам, которые фиксировались в статистике в начале лета.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 12 сентября зарегистрировано 77 новых случаев коронавируса. Среди них — четыре школьника, на карантин по требованию Роспортебнадзора в регионе закрыты четыре класса. С начала пандемии число заболевших достигло 15 225.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность — мужчина, 79 лет;

— сахарный диабет с осложнениями, инфекционно-токсический шок — женщина, 65 лет;

— гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая почечная недостаточность — женщина, 80 лет;

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь —женщина, 88 лет.

Больничные палаты при этом покинули 97 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 052 человека. Под присмотром врачей остаются 2716 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Школьников больше не будут отправлять на карантин из-за коронавируса целыми классами, заявили в Роспотребнадзоре Челябинской области. Постановление о самоизоляции станут выдавать только лицам из близкого круга общения.

— Это, прежде всего, те ребята, кто сидел с заболевшим ребенком за одном партой, за одним столом в столовой, друзья. В начальной школе это может быть и учитель, ведь со школьниками младших классов они имеет тактильный контакт: кого-то могут погладить по голове или взять за руку, — рассказала руководитель эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Единый алгоритм действий по предупреждению распространения COVID-19 для медиков, педагогов и сотрудников Роспотребнадзора определили накануне. Теперь школы должны изолировать ученика от других детей, если у него заподозрили «ковид». Ребенка из учреждения забирают родители либо скорая помощь.

— Если диагноз подтверждается лабораторно, школа отстраняет от уроков обучающихся из круга близкого контакта, определяя для них индивидуальную программу обучения на период изоляции, — рассказали в Минобре. — Информация о контактных передается в поликлиники по месту проживания этих учеников. Медики в первые сутки поступления информации тестируют обучающихся. Другие дети из класса, не имевшие близкого контакта с подозрением или выявленным коронавирусом продолжают учиться в обычном режиме.

В этом году из-за пандемии школы области прилагают все усилия, чтобы не допустить возникновения вспышки заболевания. За каждым классом закреплен свой кабинет, дети заходят в школу через разные входные группы, а перемены и питание в столовых проводятся по особому графику. Весь технический персонал, а особенно те, кто готовит еду и раздает ее детям в столовых, обязаны носить маски. Учитель может обходиться без них. Но на днях вышли новые правила: и педагогам теперь рекомендовано надевать маски, если они выходят за пределы класса.

— Около 50% детей болеют коронавирусом бессимптомно. Еще 50% переносят болезнь в легкой форме. И только у 2% детей развивает пневмония, — замечает заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — В то же время со взрослыми ситуация сейчас меняется не в лучшую сторону. Многие раньше болели без клинических проявлений. А теперь бессимптомно болезнь проходит лишь у трети взрослых. У 40% развивается пневмония.

Соблюдение требований Роспотребнадзора во время пандемии легли на плечи педагогов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

11-летняя София Канишева из Челябинска попросила у своих родителей новый айфон. Однако родители ей отказали в этом. Тогда девочка решила сама заработать деньги на телефон. Теперь она продает через Инстаграм толстовки со съемными принтами, которые рисует сама. Капиталом для Сониного стартапа стало «ковидное» пособие в 10 тысяч рублей, которое выдавали летом, чтобы поддержать семьи с детьми. Что из этого вышло, читайте в нашем материале.

В таких костюмах врачи ковидных отделений работают уже больше полугода Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 12 сентября 2020 года.

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