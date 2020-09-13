На избирательных участках соблюдаются все карантинные меры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске и области завершилось досрочное голосование за депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва. Жителям области предстоит избрать 60 депутатов — 30 по одномандатным округам и 30 по партийным спискам.

— По итогам второго дня досрочного гоосования 12 сентября явка на выборах в Единый день голосования в Челябинской области составила 17,81% избирателей, проголосовало 464 199 человек, — сообщили в Избирательной комиссии Челябинской области.

Напомним, по итогам первого дня свой выбор сделали 245 145 человек или 9,41% избирателей.

Всех остальных ждут сегодня, 13 сентября, в основной и завершающий день голосования. Равно в 8 утра свои двери распахнули 2321 избирательный участок.

— Выборы проходят в штатном режиме. По итогам двух дней досрочного голосования, 11 и 12 сентября серьезных нарушений и инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано, — отчитались в избиркоме.

«Комсомолка» будет рассказывать о ходе выборов 13 сентября в режиме онлайн.Следите за нашей трансляцией!

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В Челябинске продолжается празднование Дня города. В 13:00 в Городском саду имени Пушкина выступит команда КВН «Уездный город». В это же время на площади Революции стартует молодежный фестиваль «Продвижение». А через час, в 14.00, в парке Гагарина начнется рок-фестиваль «В ритме РОКа». Подробную афишу смотрите по ссылке.

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