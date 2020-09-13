«Я прыгал вещи и посерьезнее»: студент из Челябинской области перепрыгнул на велосипеде с одной десятиэтажки на другую

Даже стоп-кадр захватывает дух! Фото: из архива героя публикации

19-летний велосипедист из Озёрска Марк Семенов исполнил экстремальный трюк, перепрыгнув с одной 10-этажки на другую. Между высотками – шесть метров.

Головокружительный ролик, снятый с нескольких экшн-камер, он выложил в Сеть. Видео набирает популярность, на Youtube его посмотрели за два дня больше 5 тысяч человек. Сразу предупреждаем: трюк очень опасен и выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить!

Прыжку предшествовала долгая подготовка: предстояло все рассчитать и отработать на земле. На видео Марк показал, как изготавливал трамплин и подготавливал велосипед.

— Года два назад я увидел эти дома и подумал, почему бы не перепрыгнуть здесь на велике. А не так давно знакомый велосипедист спросил меня, какой бы трюк я хотел совершить. И я вспомнил, что когда-то заприметил это место. Приехал сюда с велосипедистом, который по уровню катания гораздо выше меня, посоветовался с ним, реально ли прыгнуть, долететь. Он сказал, что да, и это не составит особо труда для меня. Подготовка заняла где-то месяц-полтора, — рассказал Марк корреспонденту КП-Челябинск.

Марку 19 лет, он студент. Занимается маунтинбайком и сноубордом. Фото: из архива героя публикации

Выполнение трюка переносилось несколько раз из-за погоды. На такой высоте большое значение имеет ветер, он может буквально снести велосипедиста. А самым сложным в подготовке было решить вопрос с разгоном.

— Мой велосипед предназначен для больших гор, для скоростных спусков и так далее. Он на довольно толстой резине, плюс подвеска: она не дает тебе нормально разогнаться, потому что часть энергии от педалирования уходит в амортизацию. Поэтому настраивалась подвеска, ставились другие колеса, велосипед подготавливался. Потому что каждый киловатт энергии, который я вкладываю в педалирование, был важен. Сам прыжок технически не особой сложный — вылет, приземление. Расстояние не такое большое, в принципе. Я прыгал вещи и больше, и серьезнее. Просто это не было проектом. А этот прыжок — самый глобальный проект, который мы снимали, — говорит Марк.

Репетиции прыжка перед съемкой не было. Во-первых, потому что команде хотелось передать эмоции экстремала.

— А, во-вторых, это вещь довольно опасная. Мы все рассчитывали, продумывали, это все прыгалось не раз на земле. Я знал на сто процентов, что это посильно для моего уровня катания и подготовки. Однако риск есть и он летален. Поэтому два раза прыгать такую штуку не очень хотелось.

Забравшись наверх, молодой человек проехал круг по крыше, чтобы разогнаться. Полет занял доли секунды. В реальности прыжок увидели только видеографы. Трюк Марк выполнял рано утром в выходной, чтобы не напугать жителей дома и не нажить себе проблем с силовиками. Разрешение на такую опасную съемку вряд ли кто-то бы дал парням. Поэтому они выполняли все тайком.

Марк редко выполняет какие-то трюки в городе. В основном - в горах. Фото: из архива героя публикации

Велосипедисты «респектуют» Марку. А вот некоторые жители Озерска негативно отнеслись к его проекту. Они считают, что он может подать опасный пример другим. Родители Марка тоже не оценили поступок, поскольку очень волнуются за сына.

Марк занимается маунтинбайком — это гонки вне дорог на горных велосипедах. В прошлом году он вошел в тройку призеров на Кубке России. А три года назад — в пятерку лучших на первенстве России.

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