Выборы в Курганской области - большой праздник. Фото: избирательная комиссия Курганской области

В Курганской области по данным на 12:00 часов проголосовали 21,95% избирателей. Это 150 751 человек. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Сегодня, 13 сентября, в Зауралье проходят 39 избирательных кампаний, самая крупная — выборы депутатов Курганской областной Думы.

В региона открылись 964 участка. Они будут работать до 20:00.

Явка пока не дотягивает до 25%. Фото: избирательная комиссия Курганской области

Председатель облизбиркома Валерий Самокрутов сообщил, что работает «горячая линия». По телефону 8(3522) 43-35-76 можно оставить жалобу. Уже поступают обращения по поводу нарушений. Часть звонков касалась отсутствия передней шторки в кабинах для голосования.

Глава облизбиркома объяснил, что это — обязательное требование санитарно-эпидемиологической безопасности, определенное Роспотребнадзором, при этом тайна голосования сохраняется.

Омбудсмен по Курганской области Борис Шалютин добавил, что «горячая линия» открыта также и в аппарате Уполномоченного по правам человека.

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