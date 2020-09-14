Политические новости Челябинской области: нарушения на выборах, звонки от Текслера и низкая явка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проголосовал одним из первых среди политических элит региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области прошли выборы в депутаты Законодательного собрания. За неделю до их начала обстановка в регионе настолько накалилась, что не обошлось без происшествий. Как сообщают источники, из Москвы даже прибыл человек, который следил за проведением голосований. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие новости политики региона за прошедшую неделю.

Челябинцев снова атаковали политические боты

В начале прошлой недели жителям Челябинской области вновь начали поступать телефонные звонки от ботов с призывом проголосовать за «Единую Россию» и губернатора.

Сначала механический женский голос здоровается и сообщает абоненту, что с ним сейчас будет разговаривать губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После этого включается запись с текстом, озвученная мужским голосом, похожим на голос главы региона.

— Год назад мы начали масштабные перемены во всех сферах жизни. Это непростой путь, но мы идем вместе и шаг за шагом добиваемся результатов, — говорится в аудиозаписи. — Уверен, мы взяли верный курс. А сегодня пришло время для главного: время обновить экономику, власть, партию. «Единой России» нужны новые лица, люди, способные честно помогать, искренне заботиться, без громких слов решать наши самые насущные проблемы.

Далее человек на аудиозаписи представляется именем губернатора Челябинской области и призывает идти на выборы, чтобы поддержать обновление Южного Урала, голосовать за главу региона и «Единую Россию».

Как заверяют избиратели, которым поступали эти звонки, телефонный бот не назвал имя компании или партии, которая проводила опрос. Отметим, что в конце августа жителей региона также обзванивал робот, который упоминал имя губернатора.

Житель Миасса заковал себя в цепи перед входом в здание избирательного участка

Один из жителей Миасса 13 сентября устроил одиночный пикет возле школы, где был расположен избирательный участок. Мужчина приковал себя цепями к крыльцу и держал деревянную табличку с написанным текстом.

Фото: vk.com / «Интересный Миасс».

— Он простоял там около 15 минут. Затем подъехала полиция. Они поговорили какое-то время, после чего мужчина снял с себя цепь и ушел домой, — рассказал читатель КП-Челябинск.

На выборах фиксировались нарушения. Часть из них оказались ложными

Во время проведения выборов в СМИ начала появляться информация о нарушениях в ходе голосования. Так, на одном из избирательных участков Верхнего Уфалея якобы был обнаружен образец бюллетеня, на котором уже заранее стояла галочка. Сотрудникам избиркома пришлось проверить эту новость.

— Для создания этой инсценировки был использован трафарет для слабовидящих с вырезанными квадратами — под трафарет был подложен лист с отметкой, после чего была сделана фотография, — сообщил председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Примерно такие трафареты использовались для инсценировки Фото: Елена ВОРОБЬЕВА

Вскоре появилась еще одна информация о нарушениях при проведении выборов. На этот раз отметился один из избирательных участков в Златоусте. Там якобы несколько раз вскрывали сейф-пакет, в котором хранились бюллетени избирателей. Однако это заявление оказалось ложным.

— По итогам досрочного голосования бюллетени упакованы в сейф-пакеты, 12 сентября они не вскрывались. В середине дня в сейф-пакет перемещены бюллетени из переполненного переносного ящика, — сообщил Сергей Обертас.

Нарушения на выборах в Челябинской области привлекли внимание уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она получила жалобу от одного из жителей региона о подкупе избирателей.

— В ходе посещения участков выявлено одно нарушение, а также несоблюдение противоэпидемических мер. Со слов свидетелей , на участке происходил подкуп избирателей, информация после проверки полицией не подтвердилась. На избирательном участке были не соблюдены санитарные нормы: не измеряли температуру тела, не выдали индивидуальный набор защиты, — написала Москалькова в своем Instagram.

Депутат Калининского райсовета Челябинска Николай Ольховский, который возглавляет штаб независимых наблюдателей, тоже обратил внимание на нарушения. Он рассказал, что ему поступила информация о том, что на сотрудников бюджетных учреждений оказывается давление, связанное с голосованиями.

— В наш штаб поступила информация о том, что 10 сентября с 12:00 до 14:00 в администрации Калининского района собрали директоров школ и детских садов района и указали заставить своих сотрудников голосовать определенным образом под страхом увольнения, — сообщил Ольховский.

В облизбирком о нарушении сообщила и член Территориальной избирательной комиссии Верхнеуральского района Юлия Бухтиярова. По ее словам, оно произошло еще 11 сентября. Мобильная группа проводила голосование вне помещения без уведомления комиссии.

— При этом в реестре заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования имеются отметки о том, что данные избиратели предоставили устные и письменные обращения в избирательную комиссию, — сообщает Юлия Бухтиярова.

Она указала, что отсутствуют заявления от двух человек нет и нет подписи члена избирательной комиссии.

В регионе низкая явка избирателей

Жители Южного Урала не проявили должного интереса к прошедшим выборам. Явка избирателей не превысила 40%. Хотя в регионе сделали все, чтобы привлечь как можно больше людей в условиях пандемии коронавируса: голосование растянули на три дня вместо одного, а на избирательных участках можно было бесплатно привиться от ОРВИ.

По итогам первых двух дней голосования явка избирателей на выборы равнялась 17,81%, что составило 464 194 человек. Ситуация немного изменилась в заключительный день, 13 сентября.

— Количество проголосовавших на 19:30 часов составило 32,75 % от общего числа избирателей, проголосовало 852 059 человек, — сообщили в избиркоме Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru