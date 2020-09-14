Всероссийский литературный форум #РыжийФест: стало известно, какие писатели приедут в сентябре на Южный Урал

25 и 26 сентября всех любителей качественной литературы ждут в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35) на два масштабных культурных события — Южноуральскую книжную ярмарку и Всероссийский литературный форум #РыжийФест.

Кто же станет главными гостями праздника, и книги каких авторов уже сейчас стоит подготовить для автографов?

Хэдлайнерами встреч станут лауреаты престижных литературных премий, писатели (в том числе и детские), музыканты, а также критик, поэт и драматург.

В конце сентября жители Челябинской области встретятся с лауреатами премии «Большая книга» Григорием Служителем и Шамилем Идиатуллиным, ведущим российским литературным критиком Галиной Юзефович, а также поэтом, музыкантом и драматургом Константином Рубинским.

Гостями главного культурного события осени также станут: автор «хулиганского фэнтези» Дмитрий Емец, писатель и драматург Сергей Носов, детские авторы Светлана Лаврова и Екатерина Матюшкина, журналист и писатель Анна Матвеева, режиссер Юрий Быков, литературный критик Константин Мильчин и многие-многие другие.

Творческая программа ярмарки будет наполнена большим количеством встреч с любимыми авторами, пишущими в разных жанрах и для разных аудиторий. Поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с программой мероприятий, пройти предварительную регистрацию и прийти на главное культурное событие этой осени!

Место встречи — Центр международной торговли. Вход свободный.

К слову, Челябинск — в числе первых городов, где Шамиль Идиатуллин, Екатерина Матюшкина, Константин Рубинский, Светлана Лаврова и Марина Степнова (она участвует онлайн) представят свои новые долгожданные книги.

Привезет в Челябинске новинку и известный писатель Алексей Иванов — автор бестселлеров «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Хребет России», «Ебург», «Тобол» выпустил новую книгу под названием «Быть Ивановым».

Также на площадке #Люди пройдет панельная дискуссия «Развитие человеческого капитала в Челябинске». В полдень 26 сентября представители городской власти, бизнеса, науки и культуры обсудят, кто и как вкладывает в человеческий капитал Южного Урала и России сегодня, каковы наши культурные, профессиональные, символические капиталы, и как южноуральцы могут их нарастить, на что готовы обменять. Эти темы органично продолжают список «вечных» вопросов литературы: кто мы? почему такие? Кем мы готовы стать в мире перемен и новых вызовов?

Модератор панельной дискуссии — член правления Союза журналистов Челябинской области, руководитель издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин.

Завершающее событие площадки — ток-шоу «Двойной портрет». Героями мероприятия станут актер, писатель, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Григорий Служитель и литературный критик, журналист, шеф-редактор проекта Storytel Константин Мильчин. Им предстоит ответить на 100 блиц-вопросов на самые разные темы, касающиеся личности, ценностей, желаний, предпочтений, котиков и будущего всего человечества.

Напоминаем, что помимо встреч с авторами в Центре международной торговли пройдет выставка-продажа книг ведущих издательств и книготорговых организаций Урала и России, специализирующихся на выпуске литературы разных жанров: детской, художественной, краеведческой, деловой, научпопе или даже комиксах. Так что давно желанную книгу или подарки для всех родных и близких вы точно сможете найти.

Следите за программой мероприятий, читайте книги авторов — гостей ярмарки на Абонементе Публички и в Библиотеке ЛитРес, а еще — готовьте вопросы и не забывайте регистрироваться.