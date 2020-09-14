«Готовилась терпеть боль, пока другие возмущались»: спортсменка из Кургана взяла золото на Чемпионате России по паратриатлону

Евгения Королева получила большой стресс для организма во время соревнований, но награда того стоила. Фото: Instagram героини публикации

Курганская спортсменка Евгения Королева заняла первое место на Чемпионате России по триатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Эти состязания прошли на прошлой неделе в Евпатории (Республика Крым).

В программе соревнований было три дисциплины: плавание в гребном канале (0,75 км и 0,3 км); велогонка (20 км и 8 км) и бег (5 км и 2 км). Мастер спорта России Евгения Королева успешно прошла все дистанции и стала победителем чемпионата в группе IV.

Спортсменка написала, что одним из сложных моментов был выход из воды на пляж.

— Изначально было понятно, что попадания песка в кроссовки неизбежно, а песок для бегуна хуже наждачки, готовилась терпеть боль, пока другие спортсмены возмущались, будут же мозоли, как бежать, — рассказала Евгения о своем настрое.

— Было трудно, получила небольшой перегрев, невероятная жажда на бег после соленого моря, на финише немного кружилась голова, я сидела на лавочке минут 15, чтобы отойти. Еще было сложно по одной причине, поэтому пришлось бежать на обезболивающих таблетках, Я справилась, взяла золото, — написала Евгения в своем Instagram.

Спортсменка занимается в школе олимпийского резерва №1. Еще она является призером Кубка мира и Чемпионата Европы по триатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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