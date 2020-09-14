Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 15 сентября 2020: выборы во время пандемии

Выборы в ЗСО Челябинской области проходили в том же формате, что и голосование по поправкам в конституцию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Похоже, что справиться с коронавирусом Челябинской области пока не под силу. Однако в ближайшем времени в регион ожидается поставка новой вакцины от COVID-19.

Инфографика: корорнавирус74.рф

По данным областного Минздрава, на утро 15 сентября заболели еще 73 южноуральца, из которых 5 — школьники. При этом больничные палаты покинули 47 пациентов, а всего выздоровели 12 186 человек. Под присмотром врачей остаются 2 803 больных. Всего с начала пандемии зафиксировано 15 455 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли два пациента, у которых был диагностирован коронавирус. У каждого из них вирус был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь с поражением сердца — пациент, 82 года;

— гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий и аорты — пациентка, 86 лет.

Больничные палаты при этом покинули 97 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 052 человека. Под присмотром врачей остаются 2716 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области прошли выборы в Законодательное Собрание региона. На избирательных участках были введены меры безопасности для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, избирателям измеряли температуру на входе, выдавали маски, одноразовые ручки, спиртовые салфетки, просили соблюдать дистанцию. А те, кто не смог прийти на избирательный участок из-за болезни, проголосовали дома.

Пенсионеры, которые находились на самоизоляции, могли проголосовать из дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сами голосования растянули на три дня. Помимо этого, на избирательных участках можно было привиться бесплатно от ОРВИ. Правда, в Челябинской области все-таки фиксировались нарушения, связанные с соблюдением норм Роспотребнадзора во время пандемии. На них обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также получила жалобу от одного из жителей региона о подкупе избирателей.

— В ходе посещения участков выявлено одно нарушение, а также несоблюдение противоэпидемических мер. Со слов свидетелей, на участке происходил подкуп избирателей, информация после проверки полицией не подтвердилась. На избирательном участке не были соблюдены санитарные нормы: не измеряли температуру тела, не выдавали индивидуальный набор защиты, — написала Москалькова в своем Instagram.

Количество проголосовавших составило 32,75 % от общего числа избирателей, всего проголосовало 852 059 человек.

По предварительным результатам выборов Заксобрания Челябинской области на 14 сентября, голоса распределилась следующим образом:

Единая Россия - 44,09%

Справедливая Россия - 14,37%

КПРФ - 11,43%

ЛДПР - 11,36%

Партия пенсионеров - 5,61%

Зелёная альтернатива - 5,02%

За правду - 2,16%

Партия Роста - 1,55%

Родина - 0,71%

Напоминаем, в регионе действуют режим повышенной готовности до 20 сентября. В общественных местах — обязательный масочный режим. В области разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 15 сентября 2020 года.

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