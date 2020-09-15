Плед, диван, любимый канал: что посмотреть по ТВ этой осенью

Осень — начало нового телесезона. После летних отпусков к экранам телевизоров возвращаются зрители. А значит, телевизионщики приготовят все самое новое и интересное. Лучшее время, чтобы засесть за просмотр сериалов и любимых передач. Расположиться удобно на диване, закутаться в плед, и насладиться просмотром, попивая горячий чай и прикусывая что-то вкусное.

Большинство телеканалов анонсировали в сентябре старт новых шоу и продолжение популярных сериалов. Посмотреть определенно будет что — осенью обновляют не только программы, но и канальные планы. Мы решили узнать у южноуральцев, какие передачи смотрят в новом телесезоне.

Никита, п. Варна:

— Я болею за «Металлург» и «Трактор», вообще хоккей очень люблю. Раньше смотрел игры в записи и следил за результатами на спортивных сайтах, а теперь поддерживаю наших хоккеистов в прямом эфире. Недавно МТС на спутниковом телевидении обновил каналы и у меня появился «КХЛ HD» — качество бомбическое и даже бывает чувство, что я сам на трибуне. Сейчас как раз начался хоккейный сезон, буду стараться не пропускать ни одной игры!

Лидия, г. Челябинск:

— Недавно открыла для тебя телеканал «Живи!» — он подходит моему активному образу жизни. Есть кулинарные программы, где дают рецепты здоровых блюд, также можно посмотреть спортивные тренировки — есть даже уроки йоги и танцы. Это разнообразие -супер. Ну и сама простая до гениальности идея мне заходит: один зал, не загруженный тренажерами. Мы с семьей живем в частном секторе, поэтому пользуемся красной «тарелкой», нравится большое количество каналов, у многих HD-качество.

Евгения, г. Сатка:

— У меня не так много свободного времени на просмотр фильмов. Но телевизор дома часто работает «фоном». Включаю «ТНТ Music», когда собираюсь на работу, прибираюсь или готовлю, чтобы было не скучно. Раньше слушала другие каналы, а сейчас подсела на этот — здесь всегда свежие хиты. Жду новинки!

Михаил, г. Карталы

— Я часто путешествую, мечтаю на Алтай поехать. По «HDL HD» в 20-ых числах сентября выйдет программа про это этот регион, очень жду. У меня подключена спутниковая тарелка от МТС, удобно и недорого — я взял сразу симку с безлимитным интернетом, чтобы вставить в планшет, плачу сейчас за все 590 рублей. Вот что значит, оптом дешевле.

Алексей, г. Троицк:

— Я смотрю спортивные передачи. Выбираю телеканалы»МАТЧ!» — всегда можно найти что-то интересное. Крупные спортивные события всегда освещаются на основном канале. Но иногда, смотрю и «МАТЧ! Игра HD» — они показывают интересные трансляции прошлых спортивных сезонов, или«МАТЧ! Страна»- на этом канале есть российские чемпионаты, например, по мини-футболу или лыжным гонкам. Зачастую здесь транслируются те виды спорта, которые менее популярны, но все равно интересны.

Чтобы не пропустить любимый сериал или телепередачу, находясь на даче или в загородном доме, вы можете подключить спутниковое ТВ. Например, у МТС есть пакет на 209 каналов, 35 из которых в HD-качестве.участниками опроса, доступны в спутниковом ТВ МТС.

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