«В 1 классе мы не умели писать и считать. И наши родители не комплексовали»: журналист КП-Челябинск об «эффективных» классах

После всех «подготовишек» — язык на плечо Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Э» — значит «эффективный». В системе образования очередной эксперимент над детьми. В нескольких школах Челябинска создали классы для продвинутых ребят, которые владеют набором базовых навыков и смогут освоить программу начальной школы не за четыре, а всего за три года.

Эээ… где-то это мы уже видели. Сейчас учителя возразят: это не программа 1-3, по которой учились многие из нас, а «новый взгляд на систему дошкольного и начального общего образования». Но, если на выходе из «началки» человек обладает стандартным набором знаний, получаются, простите, «те же яйца, только в профиль».

В 1997 году я пришла в первый класс. Самый обычный класс самой обычной деревенской школы. Меня вообще отдали с шести лет (то есть на год раньше), потому, что я не ходила в детский сад. Сначала были проблемы по здоровью, а потом мы переехали в поселок, где детсада не было вообще.

И вот я — застенчивая шестилетняя девочка (сейчас это называется модным словом «интроверт»), не умеющая не писать, не считать. Кстати, из класса в 18 человек такими навыками владели от силы человека два. Никого не ставили в потенциально лучшее или худшее положение. Просто никому не дали расслабляться, а учитель был безусловным авторитетом — это досталось в наследство от советских времен.

Нам выдали легендарные синие буквари с учениками-октябрятами и огромной буквой «А» на обложке, тоненькие прописи и начали учить. В итоге писать и читать научились даже мальчишки-двоечники. То же самое с остальными предметами. И, знаете, все все усвоили, а в конце третьего класса ни у кого не случилось нервных срывов или психологических травм.

У нас не было «подготовишек» и «развиваек». Зато у нас было Детство с большой буквы, а родители не страдали комплексами «я — плохая мать, мой ребенок посещает только 10 кружков». В те самые лихие 90-е мы лазали по заборам, купались в затопленных карьерах, часами напролет смотрели мультики по телевизору, а еще работали на грядках каждое лето. И это было не бездельем, а развитием: физических качеств, креатива, терпения.

Сейчас же посещение всевозможных подготовительных групп поставили на поток и, давайте честно, — сделали инструментом для выкачивания денег. «Иначе ваш ребенок не поступит в нашу школу». Затем мучают всевозможными собеседованиями-тестированиями при поступлении. Вот где стресс и травмы! Для детей и родителей. После ребенок приходит в первый класс и скучает, когда его снова да ладом учат базовым навыкам. И именно для таких случаев придумали «эффективные классы».

Сейчас дети другие, снова возразят мне. Но и у нас было множество соблазнов: посмотреть мультики на кассетах, поиграть в приставку — за это мы получали порцию осуждения от взрослых. Разница лишь в том, что нынешнее поколение родилось в «сытые» годы и получает все намного легче. Это не плохо и не хорошо. Важно уметь направить это в нужное русло. И тут уже задача родителей.

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