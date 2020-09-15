При взрыве газа в одном из жилых домов Челябинска пострадал один человек

По словам очевидцев, на месте работают полицейские и газовая служба. Фото: vk.com / «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинске произошел взрыв газа в жилом доме по адресу Сталлеваров, 76. По предварительным данным, пострадал один человек — это хозяин квартиры, где возникло ЧП. Он был доставлен в больницу с травмами.

Как пишут подписчики городского паблика «Подслушано. ЧМЗ», хозяин квартиры хотел принять ванну и включил воду в санузле. Однако в водонагревателе, который работает на газовых колонках, произошел сбой. Из-за этого и возник взрыв.

В квартиру, где произошел инцидент, прибыли сотрудники полиции и газовая служба. Сейчас выясняются все детали и причины произошедшего.

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