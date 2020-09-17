В Челябинске коробку со щенками оставили на пороге ветклиники

Щенкам повезло — они попали в добрую ветклинику.

Теперь на сайте «КП» каждую неделю будут публиковаться истории животных, которые ищут дом. Это собаки и кошки с тяжелой судьбой, они были покалечены, поражены серьезными болезнями, побиты живодерами. Их жизнь могла оборваться, но волею судьбы они оказались в добрых руках волонтеров и врачей ветеринарной клиники «Добрый хвост».

Их вылечили, привели в порядок, и самое главное — нашли заботливых хозяев! Таких историй со счастливым финалом — уже два десятка. «Комсомольская правда-Челябинск» решила поддержать добрый проект, чтобы число таких историй росло и росло!

Приют или уютный дом?

Эти две милых девочки были подброшены в ветеринарную клинику «Добрый хвост» в коробке вместе с пятью своими сестрами и братом. Момент, как мужчина ставит «подарок» к дверям ветеринарной клиники, попал на камеру видеонаблюдения, сотрудники пытались восстановить маршрут хозяина, определить его личность, но, к сожалению, найти человека не удалось.

Щенки так и остались жить в ветеринарной клинике. Им были проведены все необходимые обследования, обработка от паразитов. Малыши оказались абсолютно здоровы.

Щенки мечтают общаться, играть, бегать, резвиться.

Пятеро щенков обрели свою семью, разъехались по домам, а эти две крошки пока так и тоскуют в клинике... Скулят, хотят общаться, играть, бегать, резвиться...

Щенки уже полтора месяца живут в клинике, и это нехорошо для них. За небольшую плату их готов забрать приют, но врачи ждут, когда смогут отдать хвостатых малышей в теплые дом. То, что в приюте щенки смогут выжить, не заболеть, не поменять свой ласковый характер, очень низка.

Друзья! Давайте найдем этим чудесным, добрым малышкам любящие сердца и добрые руки!

Всероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта» инициирована депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а лицом акции (вернее, мордой) является собака депутата Белка, которую он тоже забрал из приюта.

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