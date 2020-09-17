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Дом. Семья

В Челябинске коробку со щенками оставили на пороге ветклиники

«Комсомолка» поддержала всероссийскую акцию «Не покупай, возьми из приюта»
Сергей ГРУШАКОВ
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Щенкам повезло — они попали в добрую ветклинику.

Щенкам повезло — они попали в добрую ветклинику.

Теперь на сайте «КП» каждую неделю будут публиковаться истории животных, которые ищут дом. Это собаки и кошки с тяжелой судьбой, они были покалечены, поражены серьезными болезнями, побиты живодерами. Их жизнь могла оборваться, но волею судьбы они оказались в добрых руках волонтеров и врачей ветеринарной клиники «Добрый хвост».

Их вылечили, привели в порядок, и самое главное — нашли заботливых хозяев! Таких историй со счастливым финалом — уже два десятка. «Комсомольская правда-Челябинск» решила поддержать добрый проект, чтобы число таких историй росло и росло!

Приют или уютный дом?

Эти две милых девочки были подброшены в ветеринарную клинику «Добрый хвост» в коробке вместе с пятью своими сестрами и братом. Момент, как мужчина ставит «подарок» к дверям ветеринарной клиники, попал на камеру видеонаблюдения, сотрудники пытались восстановить маршрут хозяина, определить его личность, но, к сожалению, найти человека не удалось.

Щенки так и остались жить в ветеринарной клинике. Им были проведены все необходимые обследования, обработка от паразитов. Малыши оказались абсолютно здоровы.

Щенки мечтают общаться, играть, бегать, резвиться.

Щенки мечтают общаться, играть, бегать, резвиться.

Пятеро щенков обрели свою семью, разъехались по домам, а эти две крошки пока так и тоскуют в клинике... Скулят, хотят общаться, играть, бегать, резвиться...

Щенки уже полтора месяца живут в клинике, и это нехорошо для них. За небольшую плату их готов забрать приют, но врачи ждут, когда смогут отдать хвостатых малышей в теплые дом. То, что в приюте щенки смогут выжить, не заболеть, не поменять свой ласковый характер, очень низка.

Друзья! Давайте найдем этим чудесным, добрым малышкам любящие сердца и добрые руки!

Всероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта» инициирована депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а лицом акции (вернее, мордой) является собака депутата Белка, которую он тоже забрал из приюта.

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Живой уголокЖивой уголок: новости и интересноеВсероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта»

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