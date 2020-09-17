Дело сообщников Юревича о взятке в три миллиарда поступило в Челябинский областной суд

Депутат Вадим Белоусов подозревается вместе со своей тещей Фото: сайт Госдумы РФ

В Челябинский областной суд поступило уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Женщина раньше работала главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат».

— Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. — На момент поступления уголовное дело содержит 122 тома.

Как сообщает следствие, в период с 2010 по 2014 год подозреваемые вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получали взятки от дорожно-строительного холдинга. Взамен они предлагали покровительство деятельности дорожников. За все время обвиняемые получили более трех миллиардов рублей — эта взятка считается одной из крупнейших в истории современной России.

В ходе следствия Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Экс-губернатор Михаил Юревич избежал суда, скрывшись от следствия. Его объявили в международный розыск.

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