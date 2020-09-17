Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 сентября 2020: заражения в семье вице-губернатора

Заражаемость коронавирусом в Челябинской области медленно растет вверх Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области начался сезонный рост простудных заболеваний. При этом статистика по коронавирус ее снижается. В регионе строят новую инфекционную больницу, на которую потратят 2,5 млрд рублей. Сдать этот объект планируют в декабре этого года.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 18 сентября, в регионе зарегистрировали 80 новых случаев, из них семеро у школьников. По требованию Роспотребнадзора в регионе закрыт один класс. За время пандемии 15 691 южноуральцев заразились коронавирусом.

За день из больниц выписали и отправили домой 68 человек. Всего 12 311 человека в Челябинской области уже перенесли COVID-19. Под присмотром врачей остаются 2900 зараженных.

За сутки погибло еще четверо зараженных коронавирусом. 53-летняя и 80-летняя женщины погибли от COVID-19. Еще у двоих пациентов новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли пять пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— сенильная дегенерация головного мозга, гипертоническая болезнь — женщина, 81 год;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — женщина, 94 года;

— хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклероз — мужчина, 73 года;

— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — мужчина, 75 лет;

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — женщина, 82 года.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин по предписанию Роспотребнадзора ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у его супруги. Об этом в четверг, 17 сентября, корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

— У Натальи Маминой был выявлен коронавирус, — рассказал по телефону Сергей Зюсь. — Она госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей. Результаты ее теста на COVID-19 положительные.

Помимо самого Виктора Мамина на самоизоляцию ушел и его сын, который учится во втором классе гимназии №80 Челябинска. У него результаты теста на коронавирус, также как и у его отца, отрицательные. Сейчас мальчик учится на дистанте.

Наталья Мамина (слева) госпитализирована. У нее положительный анализ на COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Студентам и преподавателям Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) начали измерять температуру тела на входе в учебные корпуса с помощью тепловизоров. Два прибора вуз приобрел за свой счет, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Их установили на входе в главный и во второй учебный корпуса.

— Мы решили выделить из собственного бюджета деньги на оснащение ЮУГМУ тепловизионными комплексами, чтобы обеспечить безопасность их здоровья и максимально снизить вероятность распространения коронавируса, — рассказал ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский. — В дальнейшем их можно будет использовать в периоды других сезонных заболеваний.

Вуз ежедневно посещают до полутора тысяч человек. По словам Ильи Волчегорского, для профилактики распространения COVID-19 сотрудники и студенты за счет вуза также обеспечены защитными масками и антисептиками, а в каждой аудитории установлены рециркуляторы, обеззараживающие воздух.

Тепловизоры позволяют одновременно измерять температуру тела одновременно нескольким десяткам людям. Это помогает избежать очередей. Устройства оснащены системой распознавания лиц — информация о людях с повышенной температурой хранятся в базе данных.

Людей с повышенной температурой направляют к врачу и не допускают до занятий. Для этих целей выделяют транспорт университета. Для студентов, приезжающих из ближнего зарубежья, проводятся тестовые исследования на выявление COVID-19.

Похожий прибор есть в самой большой школе на Урале — ОЦ №5. Если температура повышена, то система выделяет лицо красным квадратом. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 18 сентября 2020 года.

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