Александр Неклюдов скончался ночью 18 сентября. Фото: администрация Пластовского района

В Челябинской области от коронавируса умер глава Пластовского района Александр Неклюдов. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщили в пресс-службе губернатора.

— Ковидная пневмония поразила большую часть легких 67–летнего чиновника, за жизнь которого последние две недели боролись врачи областной клинической больницы №3, но болезнь оказалась сильней, — рассказали в пресс-службе главы региона.

Губернатор Алексей Текслер выразил родственникам Александра Неклюдова свои соболезнования. Губернатор отметил высокие личные и профессиональные качества Александра Неклюдова, авторитет и уважение, которым он заслуженно пользовался у людей.

Уроженец Варненского района Александр Васильевич Неклюдов долгие годы возглавлял город Пласт и Пластовский район. Он девять раз избирался главой абсолютным большинством голосов. В 1997-2000 годах был избран депутатом Заксобрания Челябинской области. С 2017 года возглавлял Совет глав региона. Пользовался огромным авторитетом и большим уважением земляков. Имел целый ряд государственных и общественных наград, в том числе знак отличия «Почетный гражданин Челябинской области».

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Челябинской области решением губернатора действует до 20 сентября. За минувшие сутки в регионе, по данным Минздрава, зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19. Среди них — семь школьников.

Накануне первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин по предписанию Роспотребнадзора ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у его супруги.

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