Свой жизненный путь Александр Васильевич Неклюдов прошел достойно, оставив о себе только добрые воспоминания. Фото: администрация Пластовского района

Врачи не смогли спасти 67-летнего главу Пластовского района Александра Неклюдова, умершего от коронавируса. Они боролись две недели, но коварная болезнь оказалась сильнее. Почетный гражданин Челябинской области скончался 18 сентября. КП-Челябинск собрал факты из жизни главы, о котором с теплотой отзываются не только коллеги, но и простые южноуральцы.

Глава-долгожитель

Александр Неклюдов девять раз избирался главой Пласта и района, каждый раз абсолютным большинством голосов. За это его называли «долгожителем». Кроме того, Неклюдов был избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области (1997-2000 гг.). Многие годы также был президентом ассоциации муниципальных образований южной части Челябинской области «Содружество».

Имя его навсегда останется в памяти южноуральцев. Фото: администрация Пластовского района

Народный любимец

Александра Неклюдова считали крепким хозяйственником. В Пластовском районе он сумел найти паритет с группой компаний «Южуралзолото», принадлежащей Константину Струкову. Создавались и рабочие места, развивалась социальная сфера. В последние годы Неклюдов выступал за развитие туризма.

Начинал с руководящих должностей

У Александра Неклюдова два высших образования. Специальность инженера-механика он получил в 1975 году в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, а спустя 16 лет окончил Свердловский социально-экономический институт.

Свой трудовой путь начинал с должности инженера-контролера в 1975 году, затем стал заведующим машинно-тракторными мастерскими, главным инженером совхоза «Варненский». Однако Александр Неклюдов стал во многом символом южноуральского местного самоуправления благодаря работе в Пластовском районе, которым он руководил почти 30 лет.

В 1983 году он возглавил совхоз неподалеку от Пласта, а в 1985 году был избран председателем Пластовского горисполкома (аналог современной администрации).

Это был человек и руководитель с большой буквы. Фото: администрация Пластовского района

Любил путешествия и рыбалку

Александр Васильевич Неклюдов родился 2 января 1953 года в селе Владимировка Варненского района. Он любил ездить на автомобиле по стране, гулять по лесу и рыбачить. Из литературы предпочитал издания на исторические темы. Вместе с супругой воспитал двух дочерей, которые подарили ему трех внуков и внучку.

Собирался на отдых

В этом году у него истекали полномочия на посту главы района. Он не собирался избираться на новый срок и хотел идти на отдых.

Александр Неклюдов пользовался огромным авторитетом и большим уважением земляков. Имел целый ряд государственных и общественных наград, в том числе знак отличия «Почетный гражданин Челябинской области».

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