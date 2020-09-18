Поехали! Предприниматели Челябинской области отправились в уникальный автобусный бизнес-тур

Для предпринимателей региона утро минувшего четверга началось с кружки ароматного кофе и... танцев на асфальте. По-настоящему празднично, с выступления шоу-группы, в Челябинске стартовало уникальное мероприятие.Впервые после эпидемии коронавируса и самоизоляции Фондом развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса — организовано уникальное офлайн мероприятие — «ChelBusinessDay: Маршруты по бизнесу».

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области.

Открыл событийный день генеральный директор «Территории Бизнеса» Артур Юсупов:

— Мы долго ждали встреч с вами, друзья! — обратился Артур Марсельевич к участникам «ChelBusinessDay». — Полгода мы работали в режиме ограничений, в режиме изоляции. Но оставались на связи онлайн, были на телефонах, проводили много мероприятий. Наконец, мы встретились в живую, лично, глаза в глаза. Спасибо, что вы с нами! Наш форум на автобусах и лучшие темы — все для вас, самые лучшие предприниматели в стране, которые живут в Челябинской области. День будет крутым! Вперед!

ЭКСКУРСИОННЫЙ СТИЛЬ

Организаторы подготовили лекции, разбор уникальных кейсов, мастер-классы от действующих предпринимателей.

Сценарий мероприятия и его подача выдержаны в travel-стиле. Семь маршрутов — семь комфортабельных автобусов. Несколько маршрутов — «пересадочные»: на остановках можно менять курс. Но в отличие от привычных многим экскурсионных поездок, когда гид в салоне автобуса рассказывает историю города, страны, достопримечательностей за окном машины, с участниками «ChelBusinessDay: Маршруты по бизнесу» ценной информацией делились гуру бизнеса — действующие предприниматели.

Звезда проекта — генеральный директор и основатель федеральной сети кофейных баров «COFFEE WAY», ремесленной пекарни полного цикла «URBAN BAKER», проекта правильной и вкусной еды «Городская Еда» Сергей Бунцевич.

Стали экспертами и «акулы» челябинского бизнеса.

Например, президент национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин; старший партнер ГК «Авуар» Алексей Овакимян; продюсер, кинорежиссер, актриса, автор документальных фильмов Анастасия Безрук. Участвовал в проекте управляющий партнер «Napoleon IT» Павел Подкорытов и многие другие.

КУДА ПОЕХАЛИ?

Маршрут № 1ТБ «Бизнес-лекторий».

Маршрут № 2ТБ «Бизнес как спорт: история больших и маленьких преодолений».

Маршрут № 3ТБ: «Кейс-клуб: совет директоров».

Маршрут № 4ТБ: «Бизнес-кинотеатр: 100 кадров о бизнесе».

Маршрут № 5 ТБ: «Инвест-баттл лучших стартапов Челябинской области».

Маршрут № 6ТБ: «Бизнес-стендап: смешные истории о бизнесе».

Маршрут № 7ТБ: «Бизнес и путешествия: опыт бизнес-миссий по миру».

Маршрут № 8ТБ: «Бизнес-квест: экскурсии на уникальные предприятия города».

У каждого маршрута был свой уникальный контент.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПОЕЗДКА

Предприниматель Михаил Борисов (компания «Фабрика сайтов») в бизнесе больше 10 лет. Из них около пяти лет развивает собственную компанию. Ценит мероприятия «Территории Бизнеса» за уникальную возможность общения с коллегами по бизнесу: всегда есть чему поучиться.

— В проекте «ChelBusinessDay: Маршруты по бизнесу» очень интересные спикеры. Можно заявить о себе. Я выбрал маршрут «Инвест-баттл лучших стартапов Челябинской области». У меня есть проект в сфере информационных технологий, на развитие которого нужны инвестиции, — говорит Михаил Борисов.

Предприниматель из Сатки Сергей Баньщиков и его супруга выбрали маршрут «Бизнес-квест: экскурсии на уникальные предприятия города». Баньщиковы развивают региональный туризм — сплавы и походы по живописным просторам горнозаводской зоны Челябинской области.

— Летом был огромный интерес к местному туризму. Мы работали без выходных и с радостью показывали гостям прекрасные заповедные уголки нашей области. Конечно, наш бизнес имеет сезонный акцент. Тем важнее учиться, перенимать опыт крепко стоящих на ногах компаний нашего региона, — сказал Сергей Баньшиков.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Хедлайнер проекта — генеральный директор и основатель федеральной сети кофейных баров «COFFEE WAY», ремесленной пекарни полного цикла «URBAN BAKER», проекта правильной и вкусной еды «Городская Еда» Сергей Бунцевич.

— Я приехал в Челябинск из Центрального федерального округа, проделал большой путь. Но настоящие предприниматели так и делают. Мне есть чем поделиться: мы проделали большой путь от маленького кофейного бара в Липецке до компании, входящей в нашей страны ТОП-3 франшиз в России. Ребятам из Челябинской область нужно узнать о нашем опыте. Как мы будем развиваться, если не делиться опытом? Это заведомо выигрышная история.

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ

Среди уникальных предприятий на маршруте № 8ТБ: «Бизнес-квест: экскурсии на уникальные предприятия города» — предприятие «Леди Прима». История успеха компании началась 25 лет назад, с маленького отдела в Доме быта по ул. Васенко в Челябинске. Сегодня предприятие — крупнейший производитель текстильных изделий: портьер, одеял, подушек, постельного белья, пледов, покрывал. Новое в ассортименте «Леди Прима» — домашняя одежда. Компания представлена в 67 регионах России, во всех странах Таможенного Союза и ЕАЭС. Магазины «Леди Прима» открыты в Москве и Нижневартовске. В столице работает представительство фирмы. У компании есть собственный интернет-магазин.

Есть у фирмы сеть франчайзинговых салонов. Кроме того, компания работает с крупнейшими отельными сетями страны, поставляя качественное постельное белье. Штат компании -более 250 человек.

Участники маршрута «ChelBusinessDay» выяснили, что в пандемию ковида предприятие отшивало медицинские защитные костюмы для больниц. Выпущено более четырех тысяч костюмов. Кроме того, в период всеобщей самоизоляции виртуальная торговая площадка стала одним из локомотивов бизнеса компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов:

— Такое мероприятие еще никто в нашей стране не делал. Мы постарались совместить и формат уличного мероприятия, и формат работы в автобусах. Это позволит нам избежать массового скопления участников на какой-то одной площадке. Обычно наши форумы собирают от нескольких сотен участников. И все это обычно происходит в большом замкнутом пространстве. У мероприятия «ChelBusinessDay: Маршруты по бизнесу» иной формат, «автобусный», с соблюдением всех противоэпидемических мер. Мы постарались раскрыть разные темы: туризм, инвестиции, стартапы, управление. Каждый может найти для себя интересную тему. Я считаю, что участники получили много новой полезной информации, обзавелись ценными знакомствами.