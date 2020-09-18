Хэдлайнер ЮУКЯ-2020 Шамиль Идиатуллин — про ассоциации с Челябинском, первом читателе и лучшем сюжете

25 сентября в Челябинске откроется традиционная Южноуральская книжная ярмарка, которая соберет всех любителей качественной литературы. За два дня (25 и 26 сентября) жители города смогут купить книжные новинки по издательским ценам, посетить лекции и мастер-классы, а также увидеться с любимыми авторами. Например, с Шамилем Идиатуллиным.

Шамиль Идиатуллин — писатель и журналист. Лауреат премий «Большая книга» (2017) за роман «Город Брежнев», «Новые горизонты» (2013) и Международной премии имени Владислава Крапивина (2012) за мистический триллер «Убыр».

Он родился в 1971 г. в Ульяновске. В журналистике с 16 лет (начинал с работы корреспондента газеты «Рабочий КамАЗа»). С 1994 г. сотрудничает с Издательским домом «Коммерсантъ», в 2003 г. возглавил службу корреспондентской сети «Ъ», а с 2007 г. руководит региональным отделом Издательского дома.

В 2004 г. дебютировал в беллетристике политическим технотриллером «Татарский удар» (оригинальное название — «Rucciя»). Автор романов «СССР™», «За старшего», «Город Брежнев». Роман «Бывшая Ленина» вошел в финал национальной литературной премии «Большая книга» (подведение итогов — в декабре). Выходящий в сентябре его новый роман «Последнее время» издатель — «Редакция Елены Шубиной» — рекомендует как этнофэнтези, триллер и экшн.

Признается, что «за что бы ни взялся, получается триллер на острые темы».

Под псевдонимом Наиль Измайлов выпустил мистические триллеры «Убыр» и «Убыр. Никто не умрет», номинированные на 11 премий; недавно передал права на экранизацию. Под этим же псевдонимом вышла фантастическая повесть для подростков «Это просто игра».

В числе любимых с детства авторов называет Владислава Крапивина, Виктора Конецкого, братьев Стругацких и Владимира Богомолова. Главный критерий качественной прозы сформулировал так: «Художественный текст должен интересно рассказывать, эмоционально вовлекая».

Этой осенью Набережночелнинский государственный татарский драматический театр открывает сезон премьерой — спектаклем «Город Брежнев» на татарском языке.

Из разговора с Шамилем Идиатуллиным

— Какое слово на своей визитке вы бы поставили первым: «журналист» или «писатель»?

— «Журналист», конечно. Во-первых, это моя работа, которая меня кормит, во-вторых, ею я занимаюсь гораздо дольше, чем придумыванием книжек. Наконец, писателю визитка просто не нужна, кому он ее отдаст и зачем?

— У каждого писателя есть первый читатель. А кто первым читает вас?

— Жена и группа бета-ридеров, которую составляют мои друзья и товарищи.

— У многих авторов есть ритуалы, связанные с созданием книг. Как пишете вы?

— Мне очень не нравится процедура работы над текстом, она долга и утомительна. Поэтому мой основной ритуал, наверное, — удерживать себя от усадки в текст, пока это возможно, а если уж сел, не отвлекаться ни на что.

— Расскажите немного о своей писательской «кухне» — откуда берете сюжеты?

— Из жизни, из головы, из снов, из недослышек — отовсюду. Лучший сюжет рождается из цепляющей тебя цепочки событий, пережитой, подсмотренной или сочиненной, которую ты начинаешь вертеть, допридумывая до совсем сокрушительного финала — а потом ищешь выход из него.

— В романе «Бывшая Ленина» упоминается Челябинск. Почему?

— Потому что в Челябинской области был затяжной мусорный кризис, потому что слово «Челябинск» в массовом сознании неразрывно связано как с сочетанием «индустриальный узел», так и с понятием «экологические проблемы», потому что «челябинские мужики настолько суровы» и потому что в татарских текстах принято то и дело поминать «Чилябя».

— А с чем у вас ассоциируются Южный Урал и его столица?

— С металлургией, златоустовскими клинками, хоккейными клубами «Металлург» и «Трактор», Чебаркулем и Аркаимом, с родной с детства промышленной застройкой, с коллегами и друзьями.

Творческая встреча с Шамилем Идиатуллиным пройдет 25 сентября в 15:15 в Центре международной торговли (г.Челябинск, пр. Ленина, 35).

Напомним, что в этот же день начнет свою работу Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Организатор мероприятия — Союз журналистов Челябинской области при поддержке Фонда президентских грантов и челябинской Публички.

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