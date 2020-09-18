На входах во многие учреждения региона замеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В статистику по коронавирусу в Челябинской области все чаще стали попадать школьников. Недавно региональный Минобр привел данные по количеству закрытых на карантин классов и школа. И, честно говоря, картина получилась весьма удручающей.

— На данный момент закрыты 398 классов в Челябинской области. Также закрыты три школы. Они находятся в Нагайбакском, Красноармейском и Кизильском районах, — сообщила пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова.

В ведомстве добавили, что решение о закрытии на карантин могут принимать сами школы, если у них эпидпорог превышен по всем рекомендациям Роспотребнадзора. В случаях, если число учащихся образовательных учреждений не превышает 40-50 человек, то руководство принимает решение о полном закрытии школы.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 19 сентября, в регионе зарегистрировали 78 новых случаев коронавируса. Среди них — два школьника, по требованию Роспортебнадзора на карантин закрыт один класс. С начала пандемии число заболевших достигло 15 769.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли три пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— ишемический инфаркт, коронарный атеросклероз — мужчина, 70 лет;

— хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь — женщина, 88 лет;

— гипертоническая болезнь, сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — мужчина, 48 лет.

Больничные палаты при этом покинули 28 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 339 человека. Под присмотром врачей остаются 2947 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В трех больницах Челябинской области открывают ковидные отделения, чтобы долечивать пациентов из коронавирусных клиник. Соответствующий приказ подписал на этой неделе министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

— На данный момент ситуация находится под контролем и мы работаем в штатном режиме. Но должны быть готовы к любому развитию событий. Новые отделения будут принимать пациентов, если ухудшится ситуация по ковид, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь министерства здравоохранения области Марина Сергеева.

Вспомогательные отделения развернут в психоневрологической больнице № 5 в Магнитогорске, а также в районных больницах в Каслях и в поселке Увельском.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер учредил премию за борьбу с коронавирусной инфекцией. Награду в 50 тысяч рублей в этом году вручат 100 медицинским работникам региона. Номинантов на соискание премии выдвигает руководство больницы. Один из главный критериев — достижения кандидата в борьбе с коронавирусом, в том числе время, которое медик проработал в «красной зоне». Посчитают и число ковид-пациентов, которым помог врач.

Уже больше полугода врачи борются с пандемией коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе снова продлили режим повышенной готовности. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер 18 сентября. Карантинные мероприятия будут действовать до 4 октября.

Распоряжение, в первую очередь, касается пенсионеров. У людей старше 65 лет иммунитет снижен. Пожилым южноуральцам рекомендуется оставаться дома, избегать мест массового скопления людей.

Коронавирус продолжает уносить жизни чиновников и политиков. Вчера, 18 сентября, стало известно о смерти главы Пластовского района Александра Неклюдова.

— Ковидная пневмония поразила большую часть легких 67–летнего главы, за жизнь которого последние две недели боролись врачи областной клинической больницы №3, но болезнь оказалась сильней, — рассказали в пресс-службе губернатора региона.

В Челябинской области продолжается строительство новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Сейчас на стройплощадке работает 350 строителей. Каркас семи корпусов готов: собирается здание по принципу конструктора Лего, из готовых блоков. Это в разы сокращает сроки возведения. В пиковые дни рабочих на стройплощадке буде второе больше. Сдать этот объект планируют уже 1 ноября.

Изначально планировалось построить новую инфекционную больницу в декабре. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Коронавирус в Челябинске

Читательница КП-Челябинск пожаловалась на огромную очередь в поликлинике ГКБ №1. По ее словам, людям, чтобы попасть на прием к доктору, приходится ожидать на улице, так как в самих помещениях мест уже нет. Девушка подхватила простуду, и ей понадобилась помощь врача.

— Я позвонила в поликлинику, спросила, могу ли вызвать врача на дом, но мне сказали идти самой в больницу. Я приходила туда два раза с температурой, и в обоих случаях мне приходилось ждать на улице — в коридоре мест не было. Причем никаких талонов не дают, все в порядке живой очереди. Помещения не проветривают, очень душно, люди чихают и кашляют, — сообщила читательница КП-Челябинск.

Некоторые больные ждут своей очереди на улице с температурой. Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

В пресс-службе горздрава сообщили, что сейчас в больнице открыли второй кабинет для приема больных.

— Многие больные, пришедшие в эту поликлинику, не прикреплены к ней. Тем не менее, в больнице открыли второй кабинет для приема, чтобы было поменьше очередей, — сообщили в пресс-службе горздрава.

В ведомстве порекомендовали больным вызывать на дом врача и записываться на прием в поликлинику, к которой они прикреплены.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 19 сентября 2020 года.

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