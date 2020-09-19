Горячая кровь байкера: мотоциклисты Челябинска стали донорами для пострадавших в ДТП и «тяжелых» больных

Мотоциклисты приехали сдавать кровь перед закрытием сезона покатушек Фото: vk.com/МОТО РОССИЯ - ЧЕЛЯБИНСК

Суббота, один из последних погожих дней уходящего сезона — самое время для финальных «покатушек» перед тем, как поставить мотоцикл в гараж на долгие месяцы слякоти и холодов. То и дело на центральных улицах Челябинска попадаются байкеры, едущие в сторону медгородка на АМЗ. Но сегодня они отправились не к выезду из города, чтобы с ветерком прокатиться по трассе М5. Пункт назначения — областная станция переливания крови на улице Воровского. Третья суббота сентября — день акции «Мотодонор» — одной из постоянных волонтерских кампаний челябинских байкеров.

— Мы приезжаем сюда несколько раз в году, — рассказывает Ольга Князева, куратор акции «Мотодонор — Челябинск», — Так же, как и другие горожане, которые желают своей кровью спасти чью-то жизнь. Вместе с остальными потенциальными донорами мы проходим несколько обязательных процедур.

Это медицинское обследование, опрос о жалобах, анализы, которые определяют группу крови и резус-фактор, исследования на инфекции, а также определение уровня гемоглобина (если он пониженный, донором быть нельзя, отправляют «отъедаться» до следующего раза). Благая цель — это, конечно, хорошо, но все-таки главное — помочь другому, не навредив себе.

Инфографика: donorsearch.org

«Коронавирусный» режим добавил ограничений, но на паузу работу Службы крови не поставил. Теперь желающие стать донорами должны заранее зарегистрироваться, чтобы специалисты приготовили помещение, подходящее по требованиям санитарной дистанции. Разумеется, необходимо быть в маске. Если народу много, лучше подождать своей очереди на свежем воздухе. Сегодня на парковке мотоциклы не только из Челябинска, есть доноры, которые специально приехали из области. Людей много, сотрудники станции переливания разводят потоки посетителей, чтобы никто не кучковался в тесноте.

— По моим данным, донорское мотодвижение зародилось в Челябинске еще в 2014 году. И сегодня среди нас «ветераны», которые ежегодно приезжают на станцию и делятся кровью с теми, кто попал в беду. Ее переливают «тяжелым» больным во время операций, пострадавшим в дорожных авариях, детям с онкозаболеваниями, в том числе подопечным фонда «Искорка». Мы с этим фондом очень дружим, — продолжает Ольга.

В мотокомпании, которая ждет своей очереди у кабинета, есть даже люди со значком «Почетный донор России». Его вручают тем, кто проходил донацию десятки раз. Кто-то начал еще до покупки байка, другие присоединились недавно, только закончив обучение в мотошколе и осознав, какая ответственность лежит на водителе опасного двухколесного транспорта.

Кстати, в донорстве есть определенные нюансы, связанные именно с мотоциклом. В отличие от машины, он требует от водителя постоянно удерживать равновесие, а небольшое головокружение и недостаточная координация сразу после сдачи крови — явление довольно частое.

— Эту проблему решаем разными способами. Во-первых, если твой друг или вторая половина тоже ездит на байке, можно добраться «двойкой» (то есть пассажиром), чтобы не садиться за руль самому, — объясняет куратор акции. — Во-вторых, сразу после сдачи крови мы специально не разъезжаемся сразу, а отдыхаем на свежем воздухе у мотоциклов еще часок-другой. Пока сидим, болтаем и едим булки с горячим сладким чаем (его на станции в обязательном порядке наливают всем прошедшим донацию). В это время организм приходит в норму и настраивается на движение. В конце концов, ничто не мешает добраться на станцию на автомобиле или пешком, даже если ты суровый всепогодный байкер.

На байках можно увидеть такие наклейки Фото: vk.com/МОТО РОССИЯ - ЧЕЛЯБИНСК

Кстати о суровости. По словам нашей собеседницы, ей приходилось слышать, что «двухколесные» челябинцы иногда несколько «портят картинку», выбиваясь из образа свирепого байкера, затверженного в масскультуре. Все дело в том, что кино транслирует в основном стиль жизни американских рокеров времен зарождения клубной мотокультуры. Среди них действительно были бандиты, которые подчас держали в страхе целые города. Типичный байкер тех лет — бывший заключенный, который добыл мотоцикл незаконным путем и прибился к банде. В современной России байк-клубов с такой системой организации нет, в нашей стране это скорее сообщества по интересам.

Вот что говорят организаторы массовой донации:

— Некоторое время назад мы сделали наклейки «Мотодонор Челябинск», раздаем их после акции. Яркий красный стикер можно увидеть на бензобаке или ветровом стекле. Все мы в курсе, что на любое волонтерство найдется хейтерский комментарий. Что-нибудь вроде «ха-ха-ха, да все байкеры — и так доноры, они же бьются в авариях». Да и в нашем кругу «черные» шуточки в таком духе — дело обычное. И все же знак «Мотодонор» — не просто красивая наклейка, а напоминание: его носитель отдал свою кровь для другого человека, протянул руку помощи попавшему в беду.

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