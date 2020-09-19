«Жизнь продолжается»: в старейшей гимназии Челябинска почтили память погибших на войне выпускников

Ученики младших классов сегодня были пионерами Фото: Алена Зайцева

В сегодняшний выходной школьные дворы Челябинска пустовали, но только не в старейшей гимназии № 1. 19 сентября для этой школы — значимая дата, ведь ровно 50 лет назад здесь появился памятник «Подвиг», который ласково называют «Алешей». Он посвящен павшим в годы Великой Отечественной Войны выпускникам гимназии.

В честь этого во дворе перед школой проводилась торжественная линейка. Почтить память погибших пришли не только школьники и их родители, но и все желающие челябинцы. Из колонок доносились песни военных лет, крепкие старшеклассники расставили скамейки для пенсионеров, все гости мероприятия терпеливо ждали начала. У многих в руках можно было заметить красные гвоздики, которые позже возложат к памятным плитам с фамилиями погибших выпускников.

Красные гвоздики были в руках у многих гостей мероприятия Фото: Алена Зайцева

К микрофону вышел директор школы Тимерханов Дамир Галиханович: «Прошу всех надеть маски». Именно с этих слов началась торжественная линейка. Школьники и остальные присутствующие начали суетливо доставать маски, а те, у кого их не было, стали потихоньку отходить в задние ряды.

— Ровно 50 лет назад на этой площади не было свободного места. Здесь стояли все классы, а также большое количество участников войны и родственников погибших. К сожалению, выпускников 1941 года сегодня нет в живых. Я часто думаю о том, что нас часто обвиняют в воспитании квасного патриотизма. Мне бы хотелось верить, что это не так, что сегодня выпускники приехали сюда потому, что для нас 19 сентября — это момент встречи с памятью. Наша линейка посвящена всем тем ребятам, которые ушли на фронт и вернулись. Вернулись, потому что жизнь продолжается, — сказал Дамир Галиханович.

После речи директора прозвенел звонок и заиграла музыка. Школьники разбились по парам и начали кружиться в танце на школьном дворе. Следом к «Алеше» вышли ученицы гимназии, которые начали рассказывать историю о выпускниках, ушедших на фронт.

Танец солдат, идущих на фронт Фото: Алена Зайцева

Рассказ девочек периодически перебивался выступлениями школьников: был и танец солдат, и вальс с медсестрами, и ставшая классикой «Темная ночь» в исполнении одного из учеников. Завершилось все дикторским голосом, который оповестил народ об окончании войны.

Зрители замерли, слушая "Темную ночь" Фото: Алена Зайцева

Но торжественная церемония продолжилась. Из колонок доносились имена всех погибших выпускников гимназии № 1, а затем старшеклассники вынесли большой венок, чтобы возложить его к памятным плитам. После этого директор школы выступил с завершающим словом, снова подытожив: «Жизнь продолжается».

Пришедшие гости начали подносить цветы к «Алеше» и плитам с фамилиями выпускников. Боязнь директора о квасном патриотизме улетучилась, поскольку в толпе можно было увидеть множество рыдающих школьников. Атмосферу скорби прочувствовали все.

Вальс с медсестрами Фото: Алена Зайцева

Возложение цветов закончилось, люди потихоньку начали опустошать школьный двор. Там остались только имена выпускников и памятник «Алеша», а жизнь — продолжается.

За два дня до церемонии монумент отреставрировал выпускник гимназии Матвей. По словам директора школы, мужчина сделал это абсолютно бесплатно, ведь его отец и дядя когда-то бескорыстно возводили этот памятник.

На фронт из первой гимназии ушли около трех сотен парней и девчат, из которых вернулись чуть больше половины. Их отправляли в Беларусь, Украину, Ленинград и другие места боевых действий. На памятных плитах возле школы высечены имена 118 погибших.

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