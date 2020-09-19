Рисовые поля или устричные фермы? Показываем, во что можно превратить челябинскую реку Миасс

Коллаж: Сергей Зверев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершается чистка реки Миасс. Не полностью, конечно, а только работы, запланированные на этот год. Экскаваторы-амфибии доставали водоросли и прочий мусор на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром». Уже вывезено 8000 кубов отходов, но то ли еще будет, ведь чистка продолжится до 2024 года.

«Комсомолка» пофантазировала на тему того, чем могла бы стать река Миасс для Челябинска. При желании заросшую гавань можно превратить во что-нибудь полезное, создать целые фермы по выращиванию риса или устриц.

Коллаж: Сергей Зверев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коллаж: Сергей Зверев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коллаж: Сергей Зверев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коллаж: Сергей Зверев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока амфибии чистили реку в одном месте, в районе Ленинградского моста Миасс начал буквально превращаться в болото. Там работы запланированы на следующий год.

В этом году экскаваторы-амфибии будут работать на участках до конца октября, чтобы поддерживать очищенную акваторию в удовлетворительном состоянии. Это необходимо из-за падения уровня воды в реки, в связи с которым в Миассе усилились процессы заболачивания и роста тростника.

В августе корреспондент «Комсомолки» провела день с водителем водного экскаватора. Он рассказал, сколько кубов ила ежечасно достает тяжелая техника, и почему ее всегда сопровождают утки.

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