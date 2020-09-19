Количество заболевших школьников продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального Минздрава, на утро 20 сентября в Челябинской области зафиксировано 15 850 случаев коронавируса. За прошедшие сутки его обнаружили еще у 81 южноуральца, 3 из которых — школьники. При этом больничные палаты покинули 20 пациентов, а общее число выздоровевших с начала пандемии составило 12 359 человек. Под наблюдением врачей все еще остаются 3 006 заболевших.

Инфографика: коронавирус74.рф

COVID-19 продолжает уносить жизни людей. За сутки умерли два пациента, у которых был диагностирован коронавирус. У обоих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— ишемическая кардиомиопатия, сахарный диабет — мужчина, 77 лет;

— цирроз печени, гипертензия — мужчина, 81 год.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС И ШКОЛЫ

Несмотря на то, что с каждым днем количество заболевших школьников увеличивается и целые классы уходят на карантин, в некоторых учебных заведениях проводятся внеурочные массовые мероприятия. Сегодня в гимназии № 1 прошла торжественная линейка, посвященная 50-летию памятника «Подвиг», который ласково называют «Алешей».

Директор школы позаботился о безопасности мероприятия, поэтому начал его с просьбы всех присутствующих надеть маски. Их, к слову, в первой гимназии выдали всем ученикам 1 сентября. На линейке выступили школьники, а закончилось все минутой молчания и возложением цветов на памятные плиты с фамилиями выпускников гимназии, погибших на войне.

В гимназии № 1 почтили память выпускников, погибших во время войны Фото: Алена Зайцева

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Сегодня на площади Революции в рамках кинофестиваля «Предчувствие» были показаны короткометражные фильмы. Они транслировались на месте, где проходит ярмарка. Пришедшие зрители могли увидеть работы российских режиссеров, а в 19:00 состоялся спецпоказ фильма «Жизнь — это кайф». Примечательно, что у этой картины есть возрастное ограничение — 18+. Как проконтролировать, чтобы все зрители фильма под открытым небом были совершеннолетними, неизвестно. Завтра фестиваль продолжится.

ВСЕ — НА СУББОТНИК

По всей Челябинской области сегодня прошли субботники. Неравнодушные южноуральцы помогали собирать мусор на берегах водоемов. К акции присоединились жители из множества уголков региона. Даже во времена пандемии жители Южного Урала продолжают заботиться о чистоте родной природы.

В Златоусте очистили берег городского пруда Фото: Минэкологии Челябинской области

В Миассе тоже поддержали областной субботник Фото: Минэкологии Челябинской области

А это фото из Магнитогорска Фото: Минэкологии Челябинской области

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