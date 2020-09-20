Врачи ковидных отделений с трудом отличают друг друга в защитных костюмах. Поэтому они вынуждены писать свои фамилии на экипировке. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинской области продолжает вновь набирать обороты. Открываются ковидные отделения, которые ранее закрывались. А школы отправляют классы на карантин из-за пандемии.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 21 сентября, в регионе зарегистрировали 80 новых случаев COVID-19. Среди них — семь случаев у школьников. По требованию Роспортебнадзора на карантин закрыт один класс. С начала пандемии число заболевших достигло 15 930.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь — мужчина, 65 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 82 года;

— стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, гипертрофия миокарда — мужчина, 83 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — мужчина, 99 лет.

Больничные палаты при этом покинули 17 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 376 человек. Под присмотром врачей остаются 3065 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области вернули режим превентивной изоляции на работу стационарных учреждений из-за коронавирусной инфекции. Теперь сотрудникам интернатов и домов престарелых придется заступать на двухнедельные смены и буквально жить со своими пациентами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Изменения затронут 9 психоневрологических интернатов, 7 государственных домов престарелых и инвалидов, также 2 государственных центра содействия семейному воспитанию. Первая двухнедельная смена для работников соцучреждений будет длиться с 18 сентября по 1 октября, а вторая — со 2 по 15 октября.

— Все сотрудники, работающие в режиме превентивной изоляции, получат стимулирующие выплаты из федерального бюджета. На эти цели дополнительно направлено 31,8 млн рублей. Для проживания и отдыха персонала организованы специальные места, — сообщила пресс-служба минсоцотношений региона.

В соцучреждениях региона продолжает действовать масочный режим и соблюдаться социальная дистанция. Также введены ограничения на доступ посетителей, а помещения проходят интернатов и домов престарелых ежедневно проходят через дезинфекцию.

В скором времени вакцина от коронавируса будет доступна и на Южном Урале Фото: Валентина ВАГАНОВА

В России проходит третий этап клинических испытаний первой в мире зарегистрированной вакцины от ковид. Этот препарат называется «Спутник V». Он был разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Однако, принимая решение о вакцинации, нужно учитывать различные факторы. Кроме рисков для здоровья, которые есть в любом эксперименте, добровольцам в ходе испытаний придется пойти на многие ограничения. К примеру, им нельзя планировать ребенка, болеть простудой, перенапрягаться, а также следует отказаться от вредных привычек. Подробнее о том, что ждет испытуемых во время тестирования препарата от коронавируса, читайте в материале столичной редакции КП.

Тем временем на Южном Урале стартовал второй этап исследования на анти-тела к COVID-19 среди жителей региона. Волонтеры, в числе которых есть журналистка КП-Челябинск, прошли первый этап еще в конце июня.

— Главная цель второго этапа исследования: выявить лиц, перенесших коронавирусную инфекцию за последние 2 месяца, а также отследить динамику количества антител к коронавирусу у лиц, переболевших ранее, — говорится в приглашении на тестирование.

Кстати, наш журналист тоже получила приглашение на второй этап исследования. Она собирается сходить на тестирование. Так что ждите материала на эту тему.

Всего в Челябинской области тестируют 2800 человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 21 сентября 2020 года.

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