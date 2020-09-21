Уральские журналисты представят свои новые книги на #РыжемФесте

Пушкинская строчка «Глаголом жги!» вновь вдохновила журналистов на литературное творчество. Свои новые книги они представят 26 сентября на Всероссийском литературном форуме #РыжийФест в Челябинске.

Новая книга челябинского журналиста Михаила Араловца называется «Огненные годы южноуральского спорта». Ее выход был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и повествует о спортивной жизни Челябинской области в военное время, о спортсменах-фронтовиках, тружениках тыла, организаторах спорта. Собирая материал, автор открыл для себя массу интересных фактов и героев, часто забытых или полузабытых:

— Я думал, что в годы войны в Челябинской области, как, впрочем, и по всей стране было не до спорта. Но факты, которые мне открылись, поражали, — поделился впечатлением о работе над книгой Михаил Араловец. Отметим, что его труд получил недавно премию «Патриот России».

Юбилею Великой Победы также посвящено краеведческое издание «Мы памяти этой верны», созданное творческой группой ашинской районной газеты «Стальная искра». В ней собрана уникальная информация о земляках — Героях Советского Союза, о предприятиях, работавших в тылу, представлены воспоминания ветеранов, а также составлен полный перечень с описанием памятников землякам, погибшим на фронтах и на трудовом посту, и улиц, чьи имена связаны с Великой Отечественной войной.

Коллективный труд представит корреспондент «Стальной искры» Юлия Сергеева. Ее перу принадлежит еще одна новинка «Люди выше гор». Это 250-страничное иллюстрированное издание, рассказывающее об истории Миньярского горнодобывающего предприятия, где собраны уникальные архивные документы о судьбах руководителей, инженеров и рядовых рабочих.

Производственным романом можно назвать опус «Онкологический ликбез», который представит на суд читателей пресс-секретарь Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова.

— Книга «Онкологический ликбез. Что вы хотели узнать про рак, но боялись об этом спросить» появилась на свет случайно. Писать монументальный труд я не планировала, но с академиком Важениным не забалуешь! Он посчитал важным обобщить весь тот печатный материал, который накопился в результате одноименного просветительского проекта, — объясняет замысел произведения Лия Захарова. — Это серия интервью с ведущими онкологами, специалистами Челябинского центра онкологии и ядерной медицины, о самых распространенных страхах и мифах о раке. В книге они сгруппированы в четыре части, чтобы после прочтения сложилось цельное представление о том, что же такое рак. Написана она понятным языком, что называется, просто — о сложном. Моим первым читателем стал мой папа. Он тут же открыл сигнальный экземпляр, и мы его «потеряли». Спустя время, поднял глаза и протянул: «Мдаа, не все так, оказывается, просто, но написала хорошо. Мне все понятно». Самая важная оценка для меня! Пока работала над проектом и писала книгу меня одолевали два чувства — потрясения, насколько сложными оказались онкологические заболевания и как мало о них известно среднестатистическому человеку. И восхищение перед врачами-онкологами — какими знаниями, опытом и высокой степенью ответственности надо обладать, чтобы заниматься ими.

Книгу своего отца, известного журналиста и писателя Михаила Фонотова, представит его дочь, журналист, главный редактор газеты Призыв» Татьяна Гончарова. Прекрасно оформленное издание «Река Миасс и другие» рассказывает о реках Челябинской области.

— Это книга о текущей воде. Она создавалась не одно десятилетие. Это собрание впечатлений и фактов о реках Южного Урала, начиная от главной реки Челябинской области — Миасса, и заканчивая небольшими речушками, такими как Гумбейка, Синташта, Семибратка. О реках и о людях, живущих и живших на их берегах — рассказала Татьяна.

Презентация книг, написанных уральскими журналистами, начнется в 10:30 утра, в субботу, 26 сентября, в Центре Международной торговли Челябинска, где одновременно будут проходить Всероссийский литературный форум #РыжийФест и Южноуральская книжная ярмарка.