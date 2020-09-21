Сквер разобьют на несколько зон отдыха. Фото: предоставлено Виктором Ереклинцевым

Еще один сквер благоустроят в центре Челябинска в 2021 году. Новое общественное пространство разобьют на месте старых бараков между улицами Курчатова, Воровского и Свердловским проспектом.

Сквер разобьют на несколько зон отдыха. Фото: предоставлено Виктором Ереклинцевым

Впрочем, необычным этот архитектурный проект уже не назовешь. Фото: предоставлено Виктором Ереклинцевым

— Эскизный проект сквера уже готов, — рассказал КП-Челябинск глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. — За зиму мы сделаем сметный расчет, при необходимости — экспертизу, и к летнему сезону 2021 года приступим к его реализации.

Здесь разместят уже знакомые челябинцам лавочки, урны, «яйца дракона» и уличные фонари. В общем, новое общественное пространство будет гармонировать с теми, что уже есть в городе. Фото: предоставлено Виктором Ереклинцевым

Не обойдется и без полюбившихся людям качелей. Фото: предоставлено Виктором Ереклинцевым

Сквер разместится на месте бывших бараков. Расчистка территории в настоящее время находится на финальной стадии.

Судя по эскизам, дорожки выложат тротуарной плиткой. Фото: предоставлено Виктором Ереклинцевым

— Сейчас ведутся работы по сносу последнего барака, — добавил Виктор Ереклинцев. — По большому счету, площадка в ближайшее время будет готова к благоустройству.

Объем финансирования пока неизвестен.

Велопарковки оценят любители велопрогулок. Фото: предоставлено Виктором Ереклинцевым

Через год на месте старого барака, обшитого желтым сайдингом, появится новый сквер. Фото: Google/maps

В Челябинске на прошлой неделе завершили благоустройство сквера на бывшем пустыре в Советском районе. Теперь на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная в районе стадиона «Локомотив» появилось новое общественное пространство с ландшафтным дизайном, лавочками, урнами и безбарьерными подходами. Стоимость работ составила 13,2 миллиона рублей. Мы в 10 картинках показывали, на что потратили деньги.

В следующем году в Челябинске преобразят еще два общественных пространства: прогулочную зону в парке Пушкина и благоустроят сквер в поселке Локомотивный. Презентацию генплана будущих объектов вниманию людей представила администрация Советского района. Мы показывали, как они будут выглядеть, в материале.

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