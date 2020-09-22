Хэдлайнер литературного форума #РыжийФест Анна Матвеева — о способности добывать экстракт вдохновения и чертах близких людей

Гостей Южноуральской книжной ярмарки и Всероссийского литературного форума #РыжийФест 26 сентября ждет премьера — презентация новой книги Анны Матвеевой «Картинные девушки. Музы и художники. От Рафаэля до Пикассо», выпущенной в 2020 г. издательством «Редакция Елены Шубиной».

Анна Матвеева — писатель, журналист, лауреат премии им. П. П. Бажова (2017) за книгу «Горожане», финалист премии «Большая книга» со сборниками рассказов «Подожди, я умру — и приду» (2013), «Девять девяностых» (2015) и романом «Завидное чувство Веры Стениной» (2016), а также финалист премии «Национальный бестселлер» (2015) с книгой «Девять девяностых».

В этом году Анна Матвеева стала хэдлайнером Всероссийского литературного форума #РыжийФест: с собой на встречу с южноуральцами она привезет новинку — вышедшую в марте 2020 г. книгу «Картинные девушки. Музы и художники. От Рафаэля до Пикассо».

Из разговора с Анной Матвеевой

— Анна, ваша новая книга «Картинные девушки» посвящена музам художников, реальным женщинам. Вы много пишете о тех, кто был или есть — почему это важно? И как в ваших книгах соотносятся выдуманные и настоящие люди? Кого в них больше и почему?

— Мне кажется, что выдуманные персонажи почти всегда уступают тем, кто живет с нами или жил много лет назад рядом с нашими бабушками и дедушками. Уступают в правдоподобии, многогранности, достоверности… Как бы ни старался писатель, жизнь всегда его переиграет. Но это не значит, что надо отказываться от вымысла! Мне вот, например, интересны и реальность, и вымысел в равной степени: я уверена, что умение сочинять важно для писателя не менее чем способность добывать экстракт вдохновения из окружающего мира. В моих рассказах и романах действуют, конечно же, вымышленные персонажи, но в каждом из них при желании можно найти мои черты или приметы близких мне людей. В сборнике эссе «Картинные девушки» речь идет о реальных женщинах, додумывать истории которых я старалась по минимуму.

— Вы переехали в Москву — как вам в столице? Чувствуете ли, что она подскажет вам идеи новых книг, как прежде их подсказывал уральский контекст?

— Я еще не могу всерьез сказать, что «переехала». Все может измениться. Пока я присматриваюсь к Москве и могу сказать, что в настоящее время столица ко мне очень добра, а как сложатся наши отношения дальше — не знает никто. Что касается идей для новых книг, то они, как это ни странно, редко связаны с местом пребывания. Думаю, что Москва в моих новых текстах появится, но и Екатеринбург, надеюсь, не исчезнет.

— Знаете ли вы своего читателя? И нужно ли писателю представление о том, для кого он пишет?

— Чем дольше я занимаюсь своим делом, тем чаще убеждаюсь в том, что читателя своего я все-таки не знаю — это очень и очень разные люди. А пишу я для себя самой и больше ни для кого. Разве что еще для мамы.

— В Челябинске ваших поклонников много, вы едете сюда не впервые. Чего вы ждете от встреч на Южноуральской книжной ярмарке и #РыжемФесте?

— Я давно хотела побывать в Златоусте — наконец-то моя мечта сбудется. Кроме того, очень жду встречи с моими друзьями из Челябинска и коллегами из других городов.

— Анна, существует ли книга или книги, читая которые вы думали: отчего не я это написала? А что вы читаете сейчас?

— Когда я читаю романы Кейт Аткинсон, то думаю именно этими словами — ну как же так получилось, что это написала не я? Сейчас я читаю сразу несколько книг — нового Басинского, нового Алешковского, нового Долина, детектив Фред Варгас, исследование, посвященное московским переулкам, и потрясающую книгу Романа Шмаракова «Автопортрет с устрицей в кармане». Что-то из перечисленного будет отрецензировано, но я пишу только о тех книгах, которые мне понравились — ненавижу критиковать коллег, хоть и осознаю всю ущербность такой позиции.

Творческая встреча с Анной Матвеевой пройдет в эту пятницу. Познакомиться с автором и лично задать ей вопросы смогут как челябинцы (26 сентября в 14:30), так и жители Златоуста — творческая встреча в этом городе пройдет 27 сентября в 12:30 в Центральной городской библиотеке.

Напомним, что Южноуральская книжная ярмарка и Всероссийский литературный форум #РыжийФест начнут свою работу 25 сентября в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35). 27 сентября работа форума продолжится в выездном формате — известные писатели, критики и литературоведы проведут творческие встречи и прочитают лекции в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме.

Организаторы феста: Союз журналистов Челябинской области, при поддержке Фонда президентских грантов и челябинской Публички.