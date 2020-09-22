Технологии южноуральских разработчиков будут использоваться при реализации национальных проектов

Лидер IT-рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» подписал двустороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех». Ключевой задачей сотрудничества станет развитие и внедрение технологий промышленного интернета. А также продвижение продуктов Челябинской области на международном и национальном рынках.

Многие проекты компании «Интерсвязь», например, «Диспетчеризация приборов учета», зарекомендовали себя на региональном уровне. Теперь уже готовые технические решения смогут использовать компании из состава госкорпорации по всей стране. В перспективе, это положительно скажется как на имидже разработчика, так и на имидже региона в целом.

Ранее на выставке «Армия-2020» соглашение с госкорпорацией подписало правительство Челябинской области. В его рамках «Ростех» и Челябинская область планируют внедрять в регионе технологии связи, искусственного интеллекта, интернета вещей для цифровизации сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта. «Интерсвязь» готова предоставить готовые решения для всех перечисленных направлений.

— Наша уникальность в мобильности: способности адаптировать готовые проекты под поставленные задачи и создавать продукты с чистого листа. Разработки компании не теряют актуальности с течением времени. Мы изменяем и дорабатываем их в соответствии с трендами, которые задает быстроразвивающийся рынок IT, имеем успешный опыт в масштабировании. Технология, задуманная для одного предприятия, в итоге может стать сервисом, который обслуживает полноценный промышленный кластер, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Ранее специалисты компании «Интерсвязь» уже презентовали проект «Умные остановки» с технологией «Мониторинг активности». Система видеонаблюдения позволяет фиксировать трафик людей, определять какие маршруты в городе являются востребованными. Также система фиксирует подозрительную активность и нестандартное поведение на территории остановочного комплекса. Таким образом, один проект делает жизнь горожан более безопасной и комфортной. В связке с «Умными остановками» успешно реализуются проекты: «Умные парковки», «Улицы онлайн», «Умный ключ от домофона», которые являются неотъемлемыми частями «Умного города». Большинство этих сервисов управляются через бесплатное суперприложение «Интерсвязь. Умный город».

Соглашение между компанией «Интерсвязь» и дочерним предприятием корпорации «Ростех» радиозаводом «Полет» заключено на пять лет.

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