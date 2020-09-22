Общественный контроль — в действии: «Росатом» открывает двери «Усольехимпрома»

Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами

Лед, как говорится, тронулся. Эту фразу можно смело применить к ситуации с «Усольехимпромом». На промплощадке некогда процветающего предприятия, а ныне банкрота десятилетиями копились отходы производства. Около двух миллионов тонн (!), из них особенно опасных, ртутьсодержащих, — не менее 20 тысяч тонн. И все это «наследие» — в 400 метрах от жилых домов города. Но сегодня здесь кипит работа: федеральный экологический оператор — предприятие Госкорпорация «Росатом», ликвидирует накопленный вред. Важно, что проект реализуется под пристальным вниманием не только властей и экспертов, но и жителей Усолья-Сибирского. При Общественной палате РФ создан Экологический совет,первое заседание которого состоялось 21 сентября.

— Экологический совет — это новый инструмент, который позволяет ежедневно обеспечивать общественный контроль, а также решать вопросы не только связанные с экологией, но и с развитием самого города, — открывая мероприятие, сказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. — Мы получаем «глаза на месте», члены совета допущены к полной информации, их предложения будут учитываться. Не сомневаюсь, что этот инструмент покажет себя эффективным. И опыт мы сможем использовать в других регионах страны.

На первом заседании присутствовали представители правительства Иркутской области, Госкорпорации «Росатом», АО «Русатом Инфраструктурные решения», Общественной палаты РФ, администрации Усолье-Сибирское и других организаций. Обсудили, как ликвидируются отходы, рассмотрели планы по модернизации инфраструктуры и реализации социальных и экономических проектов «Росатома».Определены также состав и положение совета. Главой избран Виктор Круглов — почетный химик Российской Федерации.Сформированы и четыре рабочих группы по направлениям, в каждую из них вошли профессионалы в своем деле — врачи, экологи, общественники, производственники и другие. Здесь, на месте, они и будут следить за тем, что происходит на «Усольехимпроме» и оперативно реагировать на происходящее.

— Проект сложный, и нужно объединить все усилия, — отметил первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.-Крайне важен общественный контроль, чтобы информация о той, работе, которую ведем, была прозрачна и открыта для населения. Чтобы люди понимали технологии, которые применяем, знали истинное положение дел. Сегодня уже создан чат в мессенджерах — жителям ежедневно сообщают, что происходит. Не знаю, есть ли аналоги в стране, когда речь идет о сложнейшем технологическом объекте?! Кроме того, перед нами стоит задача не только решить экологическую проблему, но и дать новый импульс городу, его развитию и для этого у нас есть огромный накопленный опыт. В регионах, где работаем, внедряем социальные проекты. Усолье-Сибирское — не станет исключением. Кстати, уже запущена в пилотном режиме система «Умный город», образовательные программы, открыта общественная приемная, планируется разработать проект по модернизации водоснабжения города.

И.о зампредседателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, в свою очередь, отметил, что проблема ликвидации отходов начала решаться, причем качественным образом.

— Экологический совет — это правильный подход к тому, как в целом реализовывать коммуникацию между всеми сторонами при решении такой сложнейшей проблемы, как «Усольехимпром», — сказал он.

Уточним, что в конце июля президент страны поручил срочно принять меры по ликвидации отходов. Промплощадку включили в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Сегодня здесь работают сотрудники «Росатома» при поддержке Минобороны, МЧС и Росприроднадзора, — всего более трехсот человек. Первая задача — это защитить город от возможного экологического бедствия. Уже вскрыты все 16 аварийных емкостей с токсичными веществами, их перемещают в другие надежные тары. Подготовительные работы, причем с опережением графика, ведутся и на скважинах рассолопромысла, в цехе электролиза и «нефтяной линзе», расположенной в 30 метрах от реки Ангары. Первые итоги сотрудники «Росатома» представят президенту страны до 1 ноября. В будущем же планируется создать на промплощадке экотехнопарк для переработки отходов. На все это уйдет не меньше четырех лет.

СПРАВКА «КП»

«Росатом» — профессионал в области работы с опасными отходами

75 лет успешного опыта в реализации самых сложных проектов в России и мире.

Более 270 тысяч сотрудников, 400 предприятий — в стране, 26 городов присутствия.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

610 га — площадь промплощадки «Усольяхимпрома», на которой расположены 200 промышленных объектов:

140 цехов,

60 вспомогательных зданий и сооружений,

20 км железнодорожного полотна,

50 км наземных и подземных коммуникаций.