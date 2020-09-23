«Уральский батыр-2020» объявляет кастинг: к бесплатному участию в этно-конкурсе приглашаются мальчишки 10-12 лет

В воскресенье, 27 сентября, в ДК «ЧЭМК» (г.Челябинск, ул. Российская, 34) состоится отборочный тур участников этно-конкурса «Уральский батыр».

Организатором конкурса является Автономно-некоммерческая организация «Студия детского творчества «Браво» («Афарин») при поддержке Правительства Челябинской области, Постоянного Представительства республики Башкортостан в Челябинской области, а также Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай».

По словам организаторов, конкурс направлен на выявление и всестороннюю поддержку талантливых и всесторонне развитых детей и подростков Челябинской области из башкирских семей, на раскрытие их творческого потенциала и дальнейшего гармоничного развития, как личности.

Впервые проект «Уральский батыр» был реализован в 2018 году при поддержке Фонда Президентских грантов.

Формат проекта позволяет участникам не только продемонстрировать свои таланты и навыки, но и содействует сохранению и развитию обычаев, традиций башкирского народа.

В проекте «батыров» ждут такие конкурсные испытания, как национальная борьба «Куреш», стрельба из лука, конно-верховая езда, сбор и разбор автомата.

В период прохождения этно-конкурса для участников будет организована «Школа Уральского батыра». Занятия в школе проходят каждую неделю и направлены на духовное, спортивное, эстетическое развитие личности участников. В школе проводят различные мастер-классы по ораторскому мастерству, хореографии, стрельбе из лука, конно-верховой езде, посещении национальных башкирских мест в городе Челябинске, а также за его пределами и проч.

На проект приглашаются мальчики 10 -12 лет. Участие бесплатное .

Заявки принимаются до 26 сентября.

Положение о конкурсе, анкету участника можно найти в группе Этноконкурс «УРАЛЬСКИЙ БАТЫР». Дополнительная информация по тел.: 8-908-579-47-33 (Марина Набеевна). Анкету участника следует отправлять на почту: guzel_valitova@mail.ru.