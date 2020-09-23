Сельская ипотека с государственной поддержкой призвана оживить жилищное строительство в сельских территориях

Дополнительно взять сельскую ипотеку в общей сложности на 3 млрд рублей всего под 2,7% годовых могут жители Челябинской области. Об этом сообщил заместитель директора челябинского филиала Россельхозбанка Дмитрий Корж. По видеосвязи в региональном минсельхозе он обратился к руководителям сельских районов с просьбой представить территориальные организации-застройщики для участия в программе сельской ипотеки.

По словам Дмитрия Коржа, региональное отделение Российского сельскохозяйственного банка с начала нынешнего года уже выдало более 600 ипотечных кредитов на приобретение и строительство жилья в сельских районах на сумму более одного миллиарда рублей. По этому показателю Челябинская область оказалась в первой десятке российских регионов и занимает первое место в своем федеральном округе. Плюсы ипотеки с государственной поддержкой очевидны — низкий процент, возможность не только купить готовое жилье или квартиру в строящемся доме, но и возможность осуществить новое индивидуальное строительство, а также приобрести в рамках этой программы земельный участок под дальнейшее строительство дома.

— С начала года мы провели колоссальный объем работы. Основная масса выданных ипотечных кредитов оформлена на приобретение жилья. Но сегодня готового жилья, которое бы соответствовало условиям программы, уже практически нет на рынке. В то же время банку выделены дополнительные средства, которые позволяют нам до конца года выдать ипотечные кредиты еще на общую сумму три миллиарда рублей. Мы уже сформировали пул заемщиков, которые в сумме могут взять ипотеку на 1,5 млрд рублей, теперь нужно обеспечить эти заявки реальными объемами жилья, — подчеркнул представитель банка.

По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, одним из основных инструментов реализации программы сельской ипотеки в территориях должны стать организации, осуществляющие жилищную застройку. Для участия в программе необходимо пройти аккредитацию, срок которой можно сократить до одного месяца в случае предоставления информации муниципалитетами. Главам и территориальным службам предложено направить в банк организации, соответствующие требованиям программы. В свою очередь аккредитованные организации получают карт-бланш в виде финансирования на строительство жилья по одобренным ипотечным кредитам: 20% средств по ипотеке перечисляется застройщику по факту возведения фундамента жилого дома, 30% — по факту возведения кровли и установки окон и еще 50 % — после ввода жилья в эксплуатацию. Строительство жилья по сельской ипотеке может осуществляться на землях населенных пунктов и поселений и землях сельскохозяйственного назначения. Максимальный объем сельского ипотечного кредита — 3 млн рублей, первоначальный взнос — от 10%, максимальный срок кредита — 25 лет.

Пятерка лидеров по Челябинской области выглядит так: Сосновский, Красноармейский, Нагайбакский, Еткульский и Кунашакский районы.