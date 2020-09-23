Школьникам из Челябинска разрешили не ходить на уроки ИЗО, музыки и физкультуры

Если выложился в спортшколе, на обычном уроке можно и полениться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие дети, помимо школы, занимаются в школах искусств и в спортшколах. Там программа гораздо серьезнее, чем на обычных уроках физкультуры, музыки и ИЗО. С этого учебного года школьникам разрешили не посещать дублирующие предметы, а оценки за четверть и за год им будут ставить по итогам занятий в допобразовании.

— Приказ об этом подписан еще 30 июля 2020 года. Это совместный документ Минобрнауки России и Минпросвещения. Он вступил в силу 8 сентября. Пока в Челябинской области нет детей, кто успел бы воспользоваться таким правом. Но люди интересуются, узнают информацию. А на днях 12 челябинских школ подписали соглашение с детским технопарком «Кванториум». Школьникам засчитают занятия в технопарке как уроки технологии, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного министерства образования Светлана Платонова.

На практике приказ должен работать так. Родители пишут заявление в школу о выставлении секционных оценок и прилагают к нему необходимые документы. После этого школа сравнивает программы и переставляет оценки в журнал либо отказывает в зачете.

Если все хорошо, то ребенка переведут на индивидуальный график учебы по конкретному предмету. В этом случае и при желании уроки школьного курса можно не посещать. Однако в реальной жизни это вряд ли возможно. Творческие предметы и физкультура зачастую стоят в середине учебного дня. Уйти раньше домой не получится — проще отсидеть час на уроке.

— Да, наверное, не ходить на уроки совсем не получится. Зато учитель не будет требовать от ребенка высоких результатов, — замечает Светлана Платонова. — Зачет сторонних оценок выгоден, например, юным спортсменам. Они и так устают на тренировках в спортшколах. Выкладываться по полной на физкультуре уже не могут. Теперь они смогут работать на физкультуре в меру собственных сил или просто сидеть на скамейке.

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