МегаФон запускает опцию «Копилка минут»

Фото: GaudiLab, Shutterstock

МегаФон развивает основную тарифную линейку #БезПереплат и запускает новую опцию — Копилка минут. Теперь оплаченные минуты разговоров сохраняются, и ими можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило.

Возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета появилась у абонентов МегаФона весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат. Опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более трех миллионов песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

— Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25%абонентов пользуются связью неравномерно — в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает, — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически.Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.

Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebookmessenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

В линейку #БезПереплат встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете. Также пользователям линейки автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

Подключиться к новым тарифам можно самостоятельно в Личном кабинете или в салонах МегаФона. Условия тарифных планов можно изучить на сайте.

Новости компаний.