Более 50 издательств привезут свои #Книги на ЮУКЯ-2020

25 и 26 сентября в Центре международной торговли состоится долгожданная Южноуральская книжная ярмарка. Ее организаторы — Челябинская областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры региона.

Пандемия не нарушила планы проведения главного культурного события осени: свое участие в приближающейся ярмарке подтвердило более 50 издательств (для сравнения — год назад их было 34). В эту пятницу южноуральцы смогут купить книжные новинки от ведущих издательств и книготорговых организаций Урала и России (которые еще не поступили в книжные магазины города) по цене издательства — намного ниже, чем в розничных и интернет-магазинах.

В этом году в Ярмарке принимают участие издательства России, специализирующиеся на выпуске литературы разных жанров: детской, художественной, краеведческой, деловой, научпопе или комиксах.

Итак, 25 и 26 сентября вас будут ждать лучшие книги от издательства «Эксмо», «Самокат», «Новый Акрополь», «Издательство Елены Шубиной», «АСТ», «Китап», «Гранада Пресс», «Край Ра» и многих других — так что обязательно запланируйте посещение ярмарки в этот уикенд. Обещаем, что с пустыми руками вы точно не уйдете.

По традиции, на Южноуральской книжной ярмарке проходит презентация лучшего издательства, выбранного организаторами мероприятия. В этом году им стали издательства «Авто Граф» и «MPI»

Издательство «Авто Граф» было основано в 1994 г. в Челябинске и специализируется на выпуске художественных иллюстрированных изданий. Среди книг последних лет: «Екатерина Максимова. Энциклопедия творческой личности» и «Владимир Васильев. Энциклопедия творческой личности», альбомы «Майя Плисецкая», «Домашний театр Юрия Энтина», «Челябинск глазами художников», «Урал. Ландшафты», «Таганай», «Царство минералов», «Птицы Челябинской области».

Российское музыкальное издательство «MPI» основано в 2000 г. Выпускает нотные сборники и книги, посвященные различным направлениям музыкальной культуры. К слову, это официально уполномоченное издательство по выпуску Академического полного собрания сочинений П. И. Чайковского (совместно с Государственным институтом искусствознания, г. Москва и Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником П. И. Чайковского в Клину).

Попадалась ли вам в руки книга, которая после прочтения переворачивала все с ног на голову? Если нет, то вам точно стоит посетить лекцию философа, выпускника Института Виктора Франкла (Вена), директора культурного центра «Новый Акрополь» Леонида Мебеля «Книги, изменившие мир. Человек в поисках смысла», которая откроет творческую площадку #Книги и пройдет 25 сентября в 10:15 для гостей, прошедших предварительную регистрацию.

На примере книги Виктора Франкла «Сказать жизни “Да”: психолог в концлагере» Леонид Мебель расскажет вам о том, что самая тяжелая жизненная ситуация как раз и дает человеку возможность внутренне возвыситься над самим собой и проявить «упрямство духа».

Одни из главных гостей программы — компания ЛитРес — подготовили для южноуральцев несколько очень насыщенных мероприятий. В эту пятницу гости ярмарки узнают, зачем автору публиковать книги самому, а не идти в издательства; проследят трансформацию «электронного» чтения, обсудят, как меняются читательские привычки на протяжении XXI в.; а также рассмотрят, как изменилась индустрия звукозаписи, как разрушились барьеры на «вход» и почему демократичность (когда каждый может стать актером озвучания) это хорошо.

Спикеры встречи — менеджер проектов ЛитРес: Самиздат Елизавета Стрельцова и руководитель библиотечного направления группы компаний «ЛитРес» Алина Репкина.

Вы когда-нибудь слышали кавер-версии стихотворений? Приглашаем прикоснуться к прекрасному и услышать любимые произведения 25 сентября в 15:15. Доцент Высшей школы экономики, кандидат филологических наук Михаил Павловец (Москва) и поэтесса, литературный критик, лауреат премии «Неистовый Виссарион» (2020) Юлия Подлубнова (Екатеринбург) в этот вечер представят новый сборник «Некрасивая девочка. Кавер-версии».

В разговоре и творческой презентации примут участие поэты и аналитики, авторы сборника из Челябинска и Екатеринбурга: Константин Рубинский, Егана Джаббарова, Александр Маниченко (инициатор проекта), Янис Грантс, Ирина Аргутина, Наталья Зыховская и многие другие.

На Южноуральскую книжную ярмарку и Всероссийский литературный форум в этом году приедет большое количество известных писателей, поэтов и критиков. Но некоторые из них встретятся со своими поклонниками онлайн, по видеосвязи.

Среди них — Евгений Чижов, писатель, финалист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» и Марина Степнова, писатель, лауреат премии «Большая книга» (2012) за роман «Женщины Лазаря».

К слову, Челябинск — в числе первых городов, где пройдет презентация новой долгожданной книги Марины Степновой «Сад». Так что это событие точно пропустить нельзя.

Второй день программа площадки #Книги начнется в 10:30 — с презентации литературно-исторического исследования Ирины и Сергея Артемовых «Возвращение в Юрятин». Издание посвящено прототипам и прообразам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», а его действие разворачивается в Юрятине и Варыкино — Елабуге и Менделеевске (поселки: Тихие Горы, Бондюга, Кокшан).

Также южноуральцев ждут несколько презентаций книжных новинок от челябинских авторов. Среди них — детский писатель Андрей Ядрышников (с книгой «Папатожечеловек!»), журналист Роман Грибанов (издание — «“Боги войны”. Интерактивная книга для детей XXI века») и музыковед Наталья Риккер с книгой «Джаз в Челябинске. История с продолжением...» (с музыкальным джазовым сопровождением!).

Хэдлайнер Южноуральской книжной ярмарки Константин Рубинский будет ждать вас 26 сентября в 13:45. Он приготовил небольшой подарок — недавно вышедшую поэтическую книгу «Теперь никто не умер».

Советуем подготовиться к встрече с Константином — обязательно зарегистрироваться и прочитать его большое интервью, которое он дал накануне ярмарки: мы поговорили с автором об особом виде милосердия, настоящем искусстве и «усилителях» поэтического процесса.

Яркий завершающий акцент площадки #Книги — «Public Talk: Челябинск — New York».

В 17:00 на прямой связи из Челябинска литературный критик Галина Юзефович возьмет интервью у русского писателя и поэта, врача-онколога, лауреата премии «НОС» (2019) за книгу «Нью-Йоркский обход» Александра Стесина (который выйдет в эфир из крупнейшего города США).

Главные факты о предстоящем событии:

• оно пройдет 26 сентября, в День Рождения Александра Стесина (приготовьтесь его поздравить);

• в Нью-Йорке в это время будет 8 утра (а вы бы проснулись в такое время для интервью?);

• разговор пойдет о книгах и о том, как врачи борются с коронавирусом в России и США.

Два главных культурных события этой осени — Южноуральская книжная ярмарка и Всероссийский литературный форум #РыжийФест — пройдут совсем скоро: 25 и 26 сентября. Еще есть время, чтобы выбрать книги для покупки, а также посмотреть программу и зарегистрироваться на выбранные вами события.