Сейчас Жорик чувствует себя хорошо. Фото: пресс-служба Министерства экологии Челябинской области

В реабилитационный центр защиты диких животных и птиц фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна доставили на передержку спасенного в Пласте журавля. Птенец травмировал клюв — источник добывания пищи — и долгое время голодал. В итоге обессиленная птица по кличке Жорик сама вышла к людям.

— Пол журавля неизвестен, но люди, которые его нашли, попросили не менять ему кличку — они назвали его Жориком, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Карен Даллакян. — У него была травма клюва: отслоился большой участок в нижней части. Как он ее получил неизвестно, но он долгое время не мог есть.

Оголодавший птенец сам вышел к людям. Забрел во двор одной из семей Пласта. Люди позвонили в Минэкологии — так Жорик оказался в Челябинске.

— Клюв обработали специальным медицинским клеем, и Жорик стал кушать, — говорит Карен Даллакян. — Это очень доверчивый птенец. Не проявляет агрессию, нормально ко всем относится, не сопротивляется. Пока находится на карантине — будем выяснять, почему он не улетел со стаей. По предварительной информации, из-за травмы у него просто не было сил.

Сейчас журавль в полном порядке, но ему предстоит трёхнедельная реабилитация. В региональном Минэкологии предполагают, что вернуть журавля в естественную среду обитания в этом году уже не получится: молодая птица не сможет самостоятельно улететь на юг. Поэтому на свободу журавль вернется уже весной.

— Жорик успел вызвать искреннюю любовь нашедших её пластовчан, — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — По их словам, в ближайшее время всей семьёй они обязательно приедут в Челябинск навестить найдёныша и убедиться, что с ним всё хорошо.

Птенец уже может самостоятельно клевать. Фото: пресс-служба Министерства экологии Челябинской области

В Минэкологии призывают людей не оставлять в беде раненных птиц. Сообщать о них можно в отдел федерального государственного надзора по телефону 8 (351) 264-74-41. Специалисты приедут на место и примут все необходимые меры для ее спасения.

— Не пытайтесь изъять раненую птицу или животное из природы и вылечить его самостоятельно, — призывает виталлий Безруков. — Это может быть опасно. А в случае, если находка внесена в Красную книгу, ваша инициатива может оказаться еще и уголовно наказуемой.

За помощью также можно обратиться в фонд «Спаси меня» по телефонам: 8 (351) 792 95-78, 8(351) 278 88-28.

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