Верной Белке всего пять лет. Фото: предоставлено Оксаной Сидоровой

В Магнитогорске пятилетняя лабродористого вида беспородная Белка несколько недель охраняла умершего хозяина. Она ничего не ела, только пила воду из унитаза. Это не помешало родственникам мужчины привести обессилившую собаку в клинику на усыпление. Но ее спасли, и сейчас Белке ищут новый дом.

Белка жила в квартире с одиноким мужчиной. Каждый день ее выгуливали во дворе с другими собаками. Хозяин одной из них забил тревогу — белой собаки и ее владельца долго время не было видно. Оказалось, что забеспокоился он не зря.

— Несколько недель мертвый мужчина пролежал в своей квартире и никому из соседей не мешал запах, — рассказала волонтер из Магнитогорска Оксана Сидорова. — Все это время Белка находилась рядом: пила воду из унитаза, ничего не ела и даже не лаяла.

Верность Белки не оценили родственники мужчины. Они повели собаку на усыпление.

— Нет, не оказать помощь! А усыпить... Она ж для этого выживала святым духом всё это время, — говорит Оксана Сидорова. — Никакой жалости ни к людям, ни к животным. Ни капли уважения к ушедшим.

Благо, в клинике усыплять здоровую собаку отказались. Так Белка оказалась на передержке. Как утверждает волонтер, родственники дали неделю на поиски нового хозяина для нее. Она ко всему приученная, спокойная и добрая.

Пока, как призналась Оксана Сидорова, найти новых хозяев для Белки не удалось. Желающие забрать к себе верную собаку могут звонить по телефону 8 902 899-57-96.

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