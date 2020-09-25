«Косомольская правда» представляет новинки и уникальные издания на самой масштабной в регионе книжной ярмарке

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Издательский дом «Комсомольская правда» принимает участие в ежегодной Межрегиональной выставке «Южноуральская книжная ярмарка — 2020», которая проходит 25 и 26 сентября.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Организатором мероприятия выступает ведущая культурная институция региона Челябинская областная универсальная научная библиотека при поддержке регионального министерства культуры.

Ожидается, что за два дня выставку-ярмарку книг 70 ведущих издательств России посетят более четырех тысяч южноуральцев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы попасть на ярмарку нужно пройти «карантинный фейсконтроль»: на входе каждому гостю измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают медицинскую маску и перчатки. После антиковидной подготовки можно наслаждаться книгами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На выставочном стенде ИД «Комсомольская правда» представлено более 50 изданий. Здесь посетители смогут найти рассекреченные документальные произведения, исторические издания, кулинарные серии, книги о красоте, здоровье, моде, детскую литературу и журналы. Увлекательную книгу на свой вкус подберет каждый!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Интерес гостей ярмарки вызвали яркие и юмористичные блокноты с рисунками российского художника Василия Ложкина. Специально для маленьких читателей предлагаются красочные журналы-комиксы с героями любимых мультфильмов: Царевны-волшебницы, Фиксики, Три кота, Мимимишки, Сказочный патруль и другие.

Изданиями «Комсомольской правды» заинтересовался заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Выставку также посетила первая леди региона — Ирина Текслер.

Расскажем лишь о некоторых интересных книжных новинках.

«Курск»: 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой»

Потомственный подводник, капитан 1-го ранга, доверенное лицо семей погибшего экипажа Игорь Курдин предлагает вниманию читателей профессиональный и в то же время очень личный рассказ. Автор с первых минут после сообщения о трагедии «Курска» лично помогал родственникам погибших подводников, принимал участие в организационных моментах и психологически поддерживал их как мог. Вплоть до сегодняшнего дня Игорь Курдин остается близким человеком и опорой для всех, кто пережил эту страшную трагедию.

Произведение «Курск»: 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой» смело можно назвать книгой памяти. В ней собраны уникальные сведения о конструкторах подводной лодки, о ее истории, разобраны все возможные версии гибели субмарины. Книга будет интересна широкому кругу читателей: популярным языком в ней описаны технические особенности подводных лодок, хронология последнего плавания К-141, подробности операции по подъему тел подводников, приведены секретные документы о затонувшем атомоходе и личные истории всех 118 погибших членов экипажа.

«Тайна смерти Гитлера»

Исторический фолиант «Комсомольской правды». В этой работе представлены более 1000 редчайших документов и фотографий, допросы свидетелей, оригиналы секретных документов. Посетители ярмарки смогут увидеть и прочесть все это лично.

Игры Мангалов. Секретные рецепты «Чайхона №1»

Пришло время пасть стене между кулинарными профи и кухонными любителями. Теперь плов всегда будет идеальным, шашлык сочным, а кутабы непревзойденными!

«Игры Мангалов» — не просто кулинарная книга, это настоящая Песня Льда и Пламени. По-летнему жаркие блюда, по-зимнему охлаждающие лимонады, и по-восточному лакомые десерты! Основатель легендарной Чайхоны №1 раскрывает секретные рецепты, чтобы именно вы стали Королем или Королевой в Царстве Мангалов!

Темная сторона ЗОЖ. Как не заболеть, пытаясь быть здоровым

Думаете, что ведете здоровый образ жизни? Полагаете, что ваши привычки в питании полезные? А вы точно уверены, что они вам на пользу, а не во вред?

Автор книги, Мария Попова, нутрициолог и автор блога о здоровом образе @smart_manya поможет разобраться в самых популярных мифах и заблуждениях о здоровом образе жизни. Вы узнаете какими опасными могут быть тренировки. Стоит ли отказываться от кофе и включать в свой рацион суперфуды. Надо ли сдавать анализы и чем референсные значения на лабораторных бланках могут отличаться от норм. Каждая женщина увидит себя в роли главной героини, вспомнит свои неверные шаги и поймет, как они похожи и закономерны. Обязательное чтение для тех, кто интересуется улучшением качества своей жизни.

Бабочка в кулаке, или Неуловимый оргазм

Уникальный курс по женской сексуальности, который помог тысячам женщин решить их проблемы и начать жить многогранной жизнью. В книге много непридуманных личных историй пациенток, ответов на самые острые вопросы и специальных упражнений, которые одобрили все участницы авторского курса «Оргазм и здоровье женщины».

Эта книга — результат научного исследования и работы с участницами авторского курса врача-психотерапевта, сексолога Натальи Терещенко. Она много лет занимается женскими проблемами в сексуальной сфере и помогает их решать как в личной работе с пациентками, так и на своих курсах для большой аудитории.

Наталья Терещенко — врач-психотерапевт, сексолог, гештальт-терапевт, врач-невролог, вертебролог. Более 20 лет работает на стыке медицины и психологии. Работала в реанимации, вела прием, как врач-невролог. Очень хорошо знает тело и соматику. Помогает найти индивидуальные психологические причины соматических заболеваний. Разработала и проводит уникальный курс по женской сексуальности.

Все эти и множество других изданий Издательского дома «Комсомольская правда» вы сможете приобрести на ярмарке в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35). Каждому покупателю гарантирован подарок!

Внимание: 26 сентября ярмарка работает с 10.00 до 18.00.