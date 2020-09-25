Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 26 сентября 2020: от ковида умер еще один врач, но жители по-прежнему не носят маски

Не все челябинцы соблюдают масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области продолжает свой натиск. В регионе начали вновь открывать ковидные отделения, а интернаты и дома престарелых вернулись к прежнему режиму изоляции. В итоге соцработникам приходится заступать на двухнедельные смены и буквально жить со своими пациентами.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 26 сентября, в регионе зарегистрировано 81 новый случай коронавируса. Среди них — у шести школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 16 329. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли три пациента. Непосредственно от коронавируса скончались 52-летняя женщина и 46-летний мужчина. Еще одна пациентка – ей было 73 года — умерла от хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета. COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Больничные палаты при этом покинули 44 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 659 человека. Под присмотром врачей остаются 3166 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области уменьшилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ.

— Классов, закрытых на карантин стало меньше, если сравнивать со вчерашним днем, — 497, — рассказала пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова. — Число полностью закрытых школ не изменилось — их по-прежнему 10: две школы вышли с карантина, а две другие добавились.

В регионе снизилось количество классов, закрытых на карантин Фото: Валентина ВАГАНОВА

Приступили к учебе в обычном режиме, в частности, обручевская школа в Кизильском районе и балканская школа в Нагайбакском районе. Ушли на карантин — нагорненская СОШ в Увельском районе и школа №1 Кусы.

Закрытыми из-за ОРВИ остаются по две школы в Кизильском, Красноармейском районах и Южноуральске, по одной — в Саткинском и Еманжелинском районах.

Коронавирус в Магнитогорске

Врачи ежедневно рискуют собой, спасая жизни пациентов с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вчера, 25 сентября, в Магнитогорске скончался заведующий первым терапевтическим отделением поликлиники № 1 Городской больницы № 3 Юрий Ишимов. Предварительная причина смерти — коронавирус, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Жизнь Юрия Ишимова оборвалась на 59 году жизни. Коллектив магнитогорской больницы № 3 отмечает, что врач был настоящим профессионалом своего дела, а к пациентом относился с чуткостью и добротой.

Коронавирус в Челябинске

Почти неделю в городе стояла холодная и сырая погода. Горожане просили дать тепло в дома раньше срока. Но чиновники объяснили, что обязаны соблюдать федеральный закон. А он гласит, что тепло подключают, когда среднесуточная температура в течение пяти не поднимается выше +8 градусов.

Мы узнали, откуда такая норма и почему сами тепловики не стремятся ее обойти, чтобы выдать Челябинску больше тепла и получить больше прибыли.

В Челябинске продолжают проверять магазины на соблюдение масочного режима. Очередной рейд в поисках нарушителей провели сотрудники управления по торговле и услугами вместе с полицейскими. Они побывали в 166 торговых точках и составили пять протоколов.

— Руководителям магазинов и торговых комплексов еще раз разъяснили, что работа сотрудников без масок и обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты недопустимо, — рассказали в мэрии.

Сотрудникам торговых торговых точек придется привыкнуть к ежедневным проверкам на соблюдение масочного режима Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рейды будут продолжаться ежедневно. Помощь в их проведении оказывает полиция.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 26 сентября 2020 года.

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