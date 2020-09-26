Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 сентября 2020: опять удаленка, новые ковидные госпитали и подготовка ко второй волне

В Челябинской области готовятся ко второй волне коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снова растет. На протяжении последних дней количество новых зараженных в официальной статистике минздрава не опускается ниже 80. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области.

Коронавирус в Челябинской области

На утро 27 сентября в Челябинской области зарегистрировано 16 412 (+83 новых) случаев заражения. Их них на лечении в больницах и на дому остаются 3229 человек. Число выздоровевших составило 12 674 (+15) человека.

Инфографика: коронавирус74.рф

Всего умерло 467 зараженных коронавирусом. За последние сутки ковид унес жизнь 52-летней женщины. Еще четверо зараженных —мужчины 62 и 72 лет, а также женщины 73 и 79 лет — имели тяжелые хронические заболевания сердца и легких.

Между первой и второй [волной] перерывчик небольшой

Первая волна коронавируса не завершилась, а власти готовятся ко второй. Не зря же говорят: «между первой перерывчик небольшой». Глава региона Алексей Текслер выступил с рекомендацией переводить сотрудников на удаленку. При этом последнее слово будет за работодателем, ведь важно сохранить основные рабочие процессы, соблюсти интересы клиентов.

Уже известно, что на удаленку перейдет часть административного персонала государственной и муниципальной службы. При этом перевод учебных заведений на дистант не планируется.

Также продолжают работать развлекательные, спортивные и культурные заведения. Кстати, на этой неделе стало известно, что режиссер оперы «Садко» (он же — главный режиссер Новосибирского академического театра оперы и балета) Вячеслав Стародубцев заболел COVID-19 после премьеры в Челябинске.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Пациентов с Covid-19 теперь будет принимать и горбольница № 5. Вскоре под к списку ковидных госпиталей добавится еще одна больница в Челябинске и одна в области. Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт на радио «Челябинского эхо». При этом чуть больше месяца назад в регионе поспешили свернуть несколько ковидных госпиталей — ранее перепрофилированные учреждения перешли на прежний режим.

Коронавирус в Челябинске: «Звезда» не приедет

Сегодняшний матч между ФК «Челябинск» и пермской «Звездой», который должен был пройти на Центральном стадионе, отменен. Пермская команда ушла на карантин после обнаружения Covid-19 у нескольких футболистов команды соперника.

Из-за ковида футболисты «Звезды» оказались вне игры. Фото: ФК "Челябинск"/vk.com

Кстати, после недавнего матча с «Трактором» несколько игроков уфимского «Славата Юлаева» получили положительные тесты на ковид. О случаях заболевания в стане черно-белых пока не сообщается, надеемся, что все будет хорошо.

Кому прививку?

Ковид ковидом, а сезон гриппа никто не отменял. Сегодня в Челябинске, Миассе и Бредах пройдет бесплатная вакцинация для взрослых. Список адресов и что взять с собой — по ссылке.

Пока прививки ставят от гриппа. На этой неделе начали прививать врачей от ковида Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кто о чем, а горожане об отоплении

В росте сезонной заболеваемости южноуральцы винят и отсутствие отопления. Народ мерзнет в холодных квартирах. Специалисты подтверждают: при низкой температуре и низкой влажности болезнетворные микроорганизмы усиленно размножаются. А еще в запертом пересушенном от обогревателя помещении у человека ослабевает защитный барьер дыхательных путей. Теплосетевики рассказали, почему тянут до последнего.

Как бы ни было холодно дома — периодические открывайте окна и форточки для проветривания. А еще гуляйте! Погода сегодня будет хорошей (мы узнавали)

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