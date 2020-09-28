Челябинцы копят долги за отопление и требуют подать тепло в квартиры

Челябинцев просят погасить долги за отопление. Фото: Александр ГЛУЗ

В понедельник, 28 сентября, в Челябинске стартовал отопительный сезон. В муниципалитетах горонозаводской зоны, на севере региона, тепло в дома дали раньше.

Об особенностях начала отопительного сезона, о долгах южноуральцев, накопленных за предыдущие периоды, о федеральной программе «Чистая вода», реализуемой в рамках нацпроекта «Экология» рассказал гость программы «Тема дня» на радио КП-Челябинск, первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Гость эфира радио КП - первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. Фото: Василий ВОРОНИН

ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ТРУБ

— Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился начать отопительный сезон в регионе. Тепло уже есть во всех социальных учреждениях — детсадах, школах, больницах. Подается тепло в жилые дома в северной части региона — в Кусе, в Пластовском районе, в Златоусте.

В Челябинске на запуск отопления потребуется несколько дней. Система теплоснабжения инерционная, и на заполнение всех сетей нужно некоторое время. В среднем, два-три дня, а по Челябинску — до пяти из-за большой емкости тепловой сети.

— Вопрос, связанный с темой отопления: убыточные котельные. Как идет процесс из ликвидации?

— Само понятие «убыточная котельная» складывается из двух составляющих — ее техническое состояние и экономическое состояние предприятия. На которое влияет уровень собираемости платежей с жителей и тарифы. Активно мы по теме неэффективных котельных начали работать 8-10 лет назад. Тогда у нас убыточных котельных было 300 из 800. Это были мазутные, электро- и угольные котельные. Их 300 котельных убыточными остается около 50. Остальные за это время либо переведены на альтернативные источники теплоснабжения, либо проведена реконструкция. Всего в эту работу и бюджетами всех уровней, и инвесторами вложено около пяти миллиардов рублей. Есть крупные объекты, такие, как, например, котельная мощностью в 120 мегаватт в Троицке. Есть и маленькие котельные мощностью 1 — 3 мегаватт. И те, и другие очень важны.

ТЕПЛО —СЕЙЧАС. ДЕНЬГИ — ПОТОМ. КОГДА-НИБУДЬ

— Как складывается ситуация с долгами южноуральцев?

— За уже потребленное тепло южноуральцы задолжали 17 млрд руб — огромная цифра. Текущая средняя собираемость — 95-96 %. Есть муниципалитеты, которые активно ведут претензионную работу с должниками и собирают даже старые долги. Остальные муниципалитеты подтягиваются, работают с правоохранительными органами, с судами.

Я бы хотел обратиться к жителям Челябинской области: если мы получаем коммунальную услугу, например, по отоплению, ее нужно оплачивать. Мы проанализировали структуру неплатежей. К сожалению, люди платежеспособные, к сожалению, не соблюдают платежный интервал. Погашают накопленную задолженность, например, в конце отопительного сезона. А год-то как коммунальщикам прожить? За газ нужно рассчитываться каждый месяц, за электроэнергию — каждый месяц. Услуги не будут оказываться, если за них не платить. У нас самые добросовестные потребители услуг — пенсионеры. Не допускают просрочек по платежам. Потому что считают тщательно свой скромный бюджет и не допускают долгов. Прошу всех: оплачивайте ежемесячно!

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ!

— Могут быть вопросы по качеству услуг. Например, по температуре теплоносителя: вода недостаточно горячая, или прохладно в квартире. Но это — уже другие вопросы, и они решаются в рамках соответствующих программ. Например, по программе капитального ремонта многоквартирных домов восстанавливается состояние фасадов, межпанельных швов, кровель и инженерных систем дома — бойлеров, стояков отопления, радиаторов. Есть программа поддержки семей по линии министерства социальных отношений: людям со скромным доходом положена субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг. И всеми этими программами нужно пользоваться.

В Челябинской области продолжаются капитальные ремонты домов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Если управляющая компания нерадивая и не занимается регулированием температуры теплоносителя внутри дома, и горячая вода не соответствует требуемым параметрам, нужно обращаться в УК. Не реагирует, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. Ее задача — добиться от управляющей компании добросовестного оказания жилищно-коммунальных услуг.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАПАС

— Каков объем фонда регионального оператора капремонтов? Не снижаются ли темпы исполнения работ на объектах программы:

— Темпы не снижаются. Объем фонда — 3,8 млрд руб. Собираемость обязательных ежемесячных платежей — около 95 %. Весь собираемый в течение года объем фонда расходуется на исполнение программы Единственное условие: Регоператор на счету должен держать так называемый неснижаемый остаток — для обеспечения финансовой устойчивости Регоператора. Это — требование федерального законодательства.

Сразу скажу, что средства на счету Регоператора — это не кубышка для извлечения выгоды и получения процентов. Это сумма переходит с года на год и расходуется на капитальный ремонт. Средства остатка нужны и для того, чтобы передать собственникам многоквартирного дома средства, открыть спецсчет дома при создании ТСЖ. По законодательству Челябинской области Регоператор обязан в течение двух месяцев перечислись со своего расчетного счета на спецсчет многоквартирного дома всю сумму средств, которые он собрал в предыдущие годы и не потратил на капремонт. Суммы немалые, исчисляются несколькими миллионами рублей. Регоператор формирует программу капремонтов на основании собранных взносов. И он не может сформировать программу более чем на 80 % больше, чем собранные ресурсы. Потому и нужен так называемый неснижаемый остаток.

ЧИСТАЯ ВОДА

— Важный для Челябинской области вопрос — обеспечение чистой питьевой водой. Регион работает по соответствующей федеральной программе. Важную тему на личном контроле держит губернатор Алексей Текслер. Во время рабочих поездок по области, особенно в сельские территории, губернатор получает массу вопросов от местных жителей — по качеству питьевой воды; жалуются на недостаточный напор воды, особенно летом. Много вопросов по состоянию очистных сооружений.

— По программе «Чистая вода» регион работает с 2011 года. В разные периоды времени менялся ее ранг — она была федеральной, региональной и вновь федеральной. В 2011-13 гг было федеральное финансирование. По окончании сроков федерального финансирование работы была продолжена в рамках областного бюджета. Далее федеральный центр утвердил финансирование и новые сроки госпрограммы.

Проблема снабжения чистой питьевой водой актуальна для Челябинской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В федеральном проекте «Чистая вода», составной части национального проекта «Экология», Челябинская область участвует с 2019 года. Ее главная цель — повышение качества питьевой воды для жителей региона. В 2019 году по программе «Чистая вода» в регионе, кроме этапа работ по реконструкции системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции в Озерске, построили водовод в поселке Смолино, в поселке Луговой Красноармейского района.

Первые годы суммы, выделяемые по программе, были небольшими. С 2021 года объем финансирования из федерального бюджета составит около 400 млн. руб. Плюс, софинансирование из областного бюджета. Два важных вопроса: обеспечение чистой питьевой водой жителей муниципалитетов, где есть проблемы с водоснабжением. Второе: реконструкция и строительство очистных сооружений.

Объектов водоснабжения очень много, тысячи километров сетей. У каждого — свой уровень износа и каждому нужно уделять внимание. В помощь — программа «Чистая вода». В Озерске по идет капитальная реконструкция насосно-фильтровальной станции. Большие работы начались в 2018 году и разбиты на несколько этапов. Проект масштабный и дорогостоящий (общая стоимость 485,5 млн. рублей). Завершатся работы в следующем году. Озерск будет на 100 % обеспечен чистой питьевой водой.

По распоряжению губернатора Челябинской области муниципалитеты актуализируют схемы водоснабжения. Средства на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство новых объектов водоснабжения и очистных сооружений будут направляться только при наличии готовых проектов и экспертизы проектно-сметной документации. Это — позиция Алексея Текслера.

КСТАТИ

Для решения проблемы с перебоями воды губернатор Алексей Текслер в июне принял решение за счет областного бюджета прибрести 10 отечественных автомобилей с емкостями от трех до десяти кубометров воды. Этот резерв будет быстро аккумулироваться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой.

Новые машины — дополнение к имеющимся мощностям. Область условно поделена на четыре куста, в них определены узловые точки для сосредоточения спецмашин. В случае ЧС время следования спецмашин с водой до любой точки области составит не более 2 часов.

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