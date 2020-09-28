Поспешили или выпили? В Челябинской области на большой скорости перевернулось авто с ЧОПовцами

Фото: Telegram / «Челябинск №1»

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения на улице Напилочной в Миассе Челябинской области. На кадрах видно, как автомобиль частного охранного предприятия, не вписавшись в поворот, вылетает за пределы дороги и переворачивается.

— 39-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Renault Logan, не справился с управлением и выехал за пределы дороги вправо, где совершил наезд на припаркованный полуприцеп. В результате ДТП 48-летний пассажир был госпитализирован, — рассказали в пресс-службе полиции.

Что послужило причиной ДТП в полиции не комментируют. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Неофициальных версии две: водитель был пьян, сотрудники на всех порах спешили на вызов в один из магазинов города и не рассчитали скорость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru