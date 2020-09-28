По новым правилам теперь общественный транспорт должен проходить санобработку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает пугать второй волной. В регионе во всю уже проводятся проверки на соблюдение масочного режима в магазинах и в общественном транспорте.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 29 сентября зарегистрировали 79 новых случаев, шестеро из заболевших — школьники. С начала пандемии заболело 16572 человека.

За день из больниц выписали 11 пациентов. Всего 12766 южноуральцев излечились от COVID-19.

За сутки в регионе погибли четверо зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием.

— пациентка, 79 лет: рак легкого, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 83 года: сахарный диабет, инфекционно-токсический шок;

— пациентка, 84 года: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 75 лет: сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность.

За время эпидемии в Челябинской области погибли 476 человек, заразившихся новой инфекцией.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности по коронавирусной инфекции. Решение опирается на рекомендацию главы региона работодателям о переводе подчиненных на режим удаленной работы.

Изменение в режиме повышенной готовности также адресовано работодателям. Им нужно определить минимальное число сотрудников, которых не переведут на дистанционку из-за их участия в процессах, необходимых для работы организации или предприятия.

«Обеспечить принятие решение об установлении минимально необходимой численности работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы», — говорится в документе.

Кроме того, работодатели должны определить число сотрудников, которые перейдут на дистанционный режим.

Коронавирус в Магнитогорске

В конце каждой смены врачи ковидных отделений дезинфицируют свои костюмы, чтобы не допустить распространение заразы Фото: Валентина ВАГАНОВА

Врачи скорой помощи устроили пикет в Магнитогорске. Медики не довольны тем, что вынуждены сопровождать пациентов на КТ, парой в очереди приходится стоять больше семи часов. Также у протестующих были вопросы по поводу выплат за работу с больными коронавирусом. Как сообщает издание «Верстов.Инфо», на акцию вышли 20 человек.

В Минздраве Челябинской области ответили, что ситуация с ковидными доплатами находится на особом контроле. Ведомство предложило региональному правительству расширить список специалистов, которым положены дотации.

— Предложение было одобрено, таким образом доплаты получает широкий круг медиков не только из федерального, но и областного бюджетов, — рассказала пресс-секретарь областного Минздрава Марина Сергеева. — Сегодня в разы увеличено число пациентов, которые проходят компьютерную томографию, чтобы оперативно поставить предварительный диагноз и назначить лечение. После каждого человека оборудование должно быть тщательно продезинфицировано.

Коронавирус в Челябинске

Управление Роспотребнадзора возбудило административное дело на аэропорт имени Курчатова в Челябинске по фактам несоблюдения мер в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба местного отделения общероссийского Народного фронта.

— В отношении руководства челябинского аэропорта Роспотребнадзором возбуждено административное дело по фактам несоблюдения мер в целях противодействия распространению коронавируса. Ведется расследование по нарушениям, о которых ранее заявил Народный фронт, — сообщили в пресс-службе ОНФ.

Фото: ОНФ в Челябинской области

Напомним, на прошлой неделе активисты Народного фронта провели проверку, как в челябинском аэропорту соблюдается масочный режим. По их словам, многие посетители воздушной гавани не используют СИЗы для того, чтобы обезопасить себя и других от коронавирусной инфекции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 29 сентября 2020 года.

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