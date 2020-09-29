В Челябинске построили детскую площадку с экологическим акцентом

Наталья Котова на новой площадке пообщалась с "экспертами" - детишками. Фото: cheladmin.ru

На новой детской площадке в городском бору в Челябинске уйма ребятишек. Будто садик на прогулку вывели. Качели-паутинки, пружинные карусели проверяют главные эксперты — дети. Взрослые довольны безопасностью: конструкции надежные — не шелохнутся. На земле — безопасное покрытие. Площадка появилась за памятником Курчатову. Там, среди сосен, любят гулять челябинцы по тропе здоровья. А поклонники спорта занимаются на площадках воркаута и уличных тренажеров.

В этом году в Челябинске по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали 93 двора, построили 11 общественных пространств. Площадка в бору, за памятником Курчатову, тоже построена по государственной программе. Кстати, площадка по стилю перекликается с ландшафтом — использованы природные материалы. Например, гладко оструганное дерево, канаты. Вторая площадка появилась на дороге к так называемым обкомовским дачам.

Территорию в бору обновляют по программе «Формирование современной городской среды». Кроме площадки с уличными тренажерами здесь есть две велосипедные парковки, удобные парковые скамьи, беседки.

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году будет израсходовано 435 млн руб. Из них 177,8 млн руб. — на ремонт и создание парков, скверов, прогулочных зон и 256,3 млн руб. — на ремонт дворов.

Глава города Наталья Котова побывала на новой площадке и на Комсомольском проспекте, где тоже отремонтировали дворы. Все р согласовывают с жителями — они выбирают виды работ.

Отличный сквер появился в Курчатовском районе, на проспекте Победы от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова. При мощении тротуара учли перепад высот ландшафта и устроили удобные спуски с перилами. Высадили декоративные многолетние кустарники и цветы. Сохранены все деревья. Отдохнуть можно на удобных скамьях в стиле loft из мореного дерева и металла, окрашенного в черный цвет. Отличным фотофоном стали камни из архитектурного бетона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинска Наталья Котова:

— На прогулочной тропе от памятника Курчатову до улицы Худякова установили новые уличные тренажеры. Старые турники заменили на снаряды для воркаута, обновили асфальт, поставили деревянные скамейки и урны.

На Комсомольском проспекте, 101а, 109 благоустройство уже практически завершено. Теперь здесь удобно всем: и взрослым, и детям, и автомобилистам. Всего в этом году мы благоустраиваем 93 дворовые территории во всех районах города. В 2021-м продолжим эту работу.

ЦИФРА

88 дворов отремонтируют в Челябинске в 2021 году. Кроме того, будет создано девять общественных пространств.