Один из лидеров IT-сферы челябинской области представил свои технологии на мировом уровне

На форуме молодых ученых компания представила свои разработки в рамках масштабного проекта «Умный город». Презентация прошла в онлайн формате. Участие в ней приняли более 120 представителей зарубежного научного сообщества.

Пятый форум молодых ученых стран БРИКС продлился пять дней. В дискуссиях, мастер-классах, круглых столах приняли участие делегации из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В составе каждой более 20 человек. Это перспективные представители молодого научного и инноваторского сообщества в возрасте до 40 лет. Одновременно работали три параллельные сессии. В рамках проведения мастер-классов по технологиям «Умного города» в заключительный день форума были представлены технологические решения передовых IT-компаний, научно-исследовательского университета, агентства инвестиционного развития Челябинска. «Интерсвязь» представила сразу четыре действующих проекта.

— Участие в событие такого уровня стало бесценным опытом для компании. Мы убедились, что наши разработки с использованием искусственного интеллекта и машинного зрения вызывают интерес не только на отечественном, но и мировом рынках высокотехнологичных решений. При этом во главе стола все так же остается социальная миссия. Проект «Умный город» делает жизнь людей комфортнее и безопаснее, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

На презентации были представлены проекты:

«Электронный ключ от домофона» — это универсальный инструмент, который может быть синхронизирован с абсолютно любым сервисом, в основе которого лежат технологии беспроводной передачи данных на близком расстоянии. Наиболее востребованной услугой сейчас является «Транспортная карта». Она позволяет в одно движение оплатить проезд в общественном транспорте. С помощью приложения можно отслеживать детальную историю поездок и пополнять баланс. Количество поездок с использованием ключа достигает уже 7000 в неделю.

«Умные парковки» — это система, которая определяет наличие свободного места на паркингах и отображает информацию в режиме онлайн. На экране своего смартфона пользователь видит размеченную карту парковки. В основе технологии лежат сверточные нейросети. Услуга «Виртуальная сигнализация» фиксирует подозрительную активность возле автомобиля и передает сигнал пользователю. Технологии машинного зрения регулярно усовершенствовались и способны работать в плохих погодных условиях: в снегопад и под проливным дождем.

Технология мониторинга повреждений трубопроводов с высокой точностью позволяет найти место протечки и проводить восстановительные работы прицельно, а не наугад. Датчиками оборудованы участки городских сетей. Оборудование подключено к цифровой платформе умного города. В ней данные обрабатываются. В случае ЧП сигнал поступают напрямую в коммунальную организацию.

Сервис «Запись к врачу» основан на интеграции приложения компании «Интерсвязь» с региональной медицинской информационной системой, доступ к которой имеют все медицинские учреждения области. В этом разделе пользователи могут заполнить заявку на прием или вызов специалиста на дом. Медработник получает доступ ко всей информации, указанной пациентом, а также может самостоятельно открыть дверь домофона при прибытии на место вызова.

Совместная презентация проектов южноуральских IT-компаний стала не только возможностью продемонстрировать разработки мировому научному сообществу, но и площадкой для обмена опытом и идеями. Таким образом создав новые возможности для дальнейшего развития цифрового пространства региона.

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