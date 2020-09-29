Недавняя проверка на соблюдение масочного режима показала, что лишь 10,8% челябинцев носят СИЗы в общественном транспорте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области вновь начали разворачивать ковидные госпитали из-за распространения коронавируса. Они будут принимать пациентов пока идет строительство новой инфекционной больницы.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 30 сентября зарегистрировали 83 новых случаев, трое из заболевших — школьники. С начала пандемии заболели 16555 человек.

На лечении остаются 3 тысячи 360 человек. Один школьный класс закрыт на карантин из-за коронавируса.

В статистику по погибшим попали еще четыре пациента. Все они умерли от тяжелых хронических заболеваний, коронавирус был сопутствующим недугом.

— 65-летний мужчина с хронической обструктивной болезнью легких и сердечной недостаточностью;

— 88-летняя женщина с туберкулезом и гипертонией;

— 52-летний мужчина с ВИЧ;

— а также 72-летняя женщина с сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью.

Всего с начала пандемии в регионе погибли 480 человек, заболевших коронавирусом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт обратилась к студентам медицинских колледжей и вузов. Она попросила их помочь с работой в поликлиниках и на госпитальных базах. Об этом Гехт сообщила на своей личной странице в Facebook.

— Сегодня ситуация по ковиду осложняется ростом сезонных заболеваний, таких как риновирусная инфекция и парагрипп. Растет число вызовов скорой и неотложной помощи, участковые службы работают на пределе, — написала в соцсетях Ирина Гехт. —Хочу обратиться к студентам старших курсов медицинских колледжей и вузов. Друзья, нужна ваша помощь на госпитальных базах и в поликлиниках.

Ирина Гехт добавила, что от студентов нужна любая поддержка. К примеру, она может быть связана с вводами данных в систему и с телефонным консультированием.

На врачей легла большая нагрузка с начала пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус продолжает оказывать влияние на общественную жизнь Челябинска. Теперь публичные слушания по городским вопросам уйдут «на удаленку». Проводить их планируют на портале «Госуслуги» и на площадке «Активный гражданин».

— В условиях строгих ограничений, запрещающих массовые мероприятия, мы не можем позволить себе проводить публичные слушания в прежнем режиме. Поиск нами иных форм вызвал у некоторых челябинцев критику. В то же время мы видим, что ситуация усугубляется, и в ближайшее время проведение публичных слушаний в привычном формате не представляется возможным. Вместе с тем мы обязаны обеспечить их проведение, чтобы реализовать право граждан на участие реализацию своего конституционного права в решении местных проблем. Мы обратились в Правительство Челябинской области, чтобы использовать портал Госуслуг и с помощью площадки «Активный гражданин» провести публичные слушания. Сейчас мы готовим правовую базу для осуществления такого режима проведения публичных слушаний, — заявил спикер гордумы Андрей Шмидт.

В гордуме отметили, что как только распространение коронавируса снизится, публичные слушания вернутся к очной форме.

Сейчас в гордуме готовят правовую базу для проведения публичных слушаний в режиме онлайн. Фото: пресс-служба гордумы Челябинска

Пандемия также вносит коррективы и в спортивную жизнь города. У футбольного клуба «Челябинск» может сорваться матч со «Звездой». Недавно выяснилось, что у игроков пермского клуба был обнаружен коронавирус.

— В связи с выявлением еще нескольких положительных результатов после повторного тестирования нашей команды на COVID-19, вся команда помещена на карантин до полного выздоровления, — сообщили в клубе «Звезда».

Решение о судьбе матчей «Звезды» против «Челябинска примет КДК РФС

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 30 сентября 2020 года.

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