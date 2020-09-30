Сайлент Хилл по-уральски: Челябинск с утра накрыло густым туманом

Мост на улице Кирова буквально исчезает в молоке
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Сегодня утром Челябинск накрыло густым туманом. Для горожан дымка над домами — привычное дело, но сегодня она не связана с выбросами. Во всех районах Челябинска плохая видимость, город буквально тонет в молоке, из-за этого в аэропорту даже задержали несколько рейсов. Безлюдные места делают столицу Южного Урала похожей на Сайлент Хилл.
Видимость в центре города оставляет желать лучшего
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Атмосфера в городе по-настоящему осенняя и депрессивная
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Где-то в тумане скрылся автовокзал "Юность"
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В некоторых кварталах туман не такой густой
Фото: Валентина ВАГАНОВА
А в других — пустые площадки выглядят даже пугающе
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Внутри дворов с утра практически никого нет
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Изредка в тумане можно увидеть людей
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
А из окон все то же молоко
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
При такой видимости указатели могут запутать
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
На набережной туман окутал все
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Река Миасс едва проглядывается
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
А так выглядит театр оперы и балета
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Люди останавливаются, чтобы сфотографировать туман
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
На улице Дзержинского видимость почти нулевая Фото: Сергей Уваров/vk.com
В районе цирка Фото: Марина Соколова/vk.com
В парке Гагарина туман выглядит весьма аутентично Фото: Парк Гагарина/vk.com
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