Сайлент Хилл по-уральски: Челябинск с утра накрыло густым туманом

Мост на улице Кирова буквально исчезает в молоке Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сегодня утром Челябинск накрыло густым туманом. Для горожан дымка над домами — привычное дело, но сегодня она не связана с выбросами. Во всех районах Челябинска плохая видимость, город буквально тонет в молоке, из-за этого в аэропорту даже задержали несколько рейсов. Безлюдные места делают столицу Южного Урала похожей на Сайлент Хилл.

Видимость в центре города оставляет желать лучшего Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Атмосфера в городе по-настоящему осенняя и депрессивная Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Где-то в тумане скрылся автовокзал "Юность" Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В некоторых кварталах туман не такой густой Фото: Валентина ВАГАНОВА

А в других — пустые площадки выглядят даже пугающе Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Внутри дворов с утра практически никого нет Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Изредка в тумане можно увидеть людей Фото: Ольга СЕМЕНЮК

А из окон все то же молоко Фото: Сергей ГРУШАКОВ

При такой видимости указатели могут запутать Фото: Ольга СЕМЕНЮК

На набережной туман окутал все Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Река Миасс едва проглядывается Фото: Ирина ФАДЮШИНА

А так выглядит театр оперы и балета Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Люди останавливаются, чтобы сфотографировать туман Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На улице Дзержинского видимость почти нулевая Фото: Сергей Уваров/vk.com

В районе цирка Фото: Марина Соколова/vk.com

В парке Гагарина туман выглядит весьма аутентично Фото: Парк Гагарина/vk.com

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