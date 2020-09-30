Современный комплекс — термальный курорт «Крутой берег» будет построен по новейшим чистым технологиям

Одна из особенностей термального курорта – новейшие системы водоподготовки и очистки воды

Тургояк — известное на всю страну озеро, которое из-за своей природной чистоты, живописных гор и окрестностей нередко называют «уральским Байкалом». И не случайно именно в этом уникальном месте решено было открыть уникальную по своим характеристикам здравницу — термальный курорт. По словам директора ООО «Крутой берег» Василия Владимировича Сороки курорт создается и как уникальный лечебно-профилактический комплекс, и как место комфортного отдыха и активного досуга.

Современная, основанная на применении передовых технологий здравница и спа-отель органично впишутся в природный ландшафт окрестностей Тургояка.

Термальный курорт позволит расширить возможности санаторно-курортной инфраструктуры Южного Урала

Для справки. Новый курортный комплекс будет располагаться на месте бывшего детского оздоровительного лагеря «Космос», который ранее принадлежал АО «ГРЦ Макеева» (Миасс), входящему в Госкорпорацию Роскосмос. Несколько лет назад предприятие, по причине отказа от непрофильных активов выставило объект на продажу. Инфраструктура лагеря крайне устарела и требует коренной реконструкции.

ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ

На сегодняшний день идет завершающая стадия подготовки проектной документации, сделаны обоснования,также созданы необходимые эскиз-макеты. По словам специалистов предприятия, которое занимается вопросами проектирования и будущего строительства, сейчас необходимо будет проводить работы по реконструкции существующих инженерных коммуникаций. Системы были построены и смонтированы в 80-е годы прошлого века по прежним стандартам и сегодня должны быть приведены в соответствие с нынешними нормативами, в том числе и по вопросам пожарной безопасности.

Существующая инфраструктура комплекса (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), здания, сооружения, — все это сегодня требует большой, масштабной реконструкции и кардинальных изменений. Достаточно сказать, что предстоит построить и запустить в эксплуатацию систему газоснабжения (газопровод высокого давления), а также газовую котельную.

В строительстве будут использоваться инновационные, передовые методы, которые касаются не только лечебно-оздоровительных технологий, но и всей индустрии комфорта

СПРАВКА КП

По проекту термальный комплекс будет иметь сложную многофункциональную структуру, предусматривающую строительство:

• подогреваемых бассейнов открытого и закрытого типа,

• комплекса спа-услуг,

• крупного медицинского центра,

• фуд-корта на 250 человек,

• конференц-зала на 250 человек,

• гостиничных корпусов,

• реакционной зоны на берегу озера Тургояк,

• открытых зон отдыха.

Инициаторы строительства термального курорта справедливо отмечают, что сегодняшние требования к организации инфраструктуры отдыха и со стороны ведомственных отраслевых структур, и со стороны населения довольно высокие. В строительстве будут использоваться инновационные, передовые методы, которые касаются не только лечебно-оздоровительных технологий, но и всей индустрии комфорта. Все должно быть сделано на высоком, достойном уровне.

Вместе с тем, планируется решить и ряд других вопросов, касающихся развития комплекса. Необходимо будет провести капитальный ремонт подъездной дороги, получить помощь и поддержку от различных организаций и структур в создании и организации систем водоснабжения и водоотведения.

Безусловно, проект требует довольно больших вложений. Объем инвестиций оценивается на уровне 600 млн рублей,из них 420 — заемные средства.

При этом объем налоговых отчислений составит порядка 28 млн рублей в год.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Новый термальный курорт позволит расширить возможности санаторно-курортной инфраструктуры, индустрии туризма Южного Урала. Уникальность, как уже было отмечено, связана с применением и использованием передовых технологий. Так, к примеру, здесь активно будут применяться современные системы водоподготовки.

Медицинский центр будет располагать широким спектром самых различных, в том числе и уникальных, услуг. Вкупе с комфортным отдыхом в экологически чистом, живописном месте — на побережье озера Тургояк, термальный курорт, безусловно, привлечет к себе большое внимание любителей комфортного, полезного отдыха.

КСТАТИ

Бассейны термального курорта «Крутой берег» будут построены по современным, передовым стандартам от компании Best Water Technology (BWT) — признанного европейского лидера в области бассейновых технологий и водоподготовки. Это будут цельнометаллические (то есть не имеющие в составе других материалов кроме металла) чаши из нержавеющей стали. Такие уникальные и эксклюзивные бассейны уже строятся в Европе и заслужили популярность благодаря легкости в обслуживании (они не требуют ремонтов и большого технического обслуживания). Одно из основных преимуществ — отсутствие бактериальной среды, которая обычно «рождается» из-за плиточного покрытия, при монтаже которого используется бетонные и иные химические смеси. Водоподготовка, включающая очистку воды, будет призвана контролировать уровень рН (кислотно-щелочной баланс) и уровень хлора. Это обеспечит максимальный комфорт и безопасность.