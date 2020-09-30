Государственная Третьяковская галерея — в Челябинске!

Маковский Е.В. На бульваре. 1886–1887, ГТГ

20 октября в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» открывается выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX — начала ХХ века» из крупнейшей сокровищницы русского искусства. Уже вечером, после вернисажа, первые челябинцы смогут увидеть шедевры Левитана, Шишкина и Саврасова.

Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX — начала ХХ века» представляет живописную мозаику жизни русского народа, созданную знаменитыми художниками — Василием Перовым, Илларионом Прянишниковым, Владимиром Маковским, Алексеем Саврасовым, Исааком Левитаном, Иваном Шишкиным, Константином Коровиным.

Левитан И.И. Весна - большая вода. 1897, ГТГ

Экспозиция, объединившая 33 шедевра из Третьяковской галереи, переносит зрителя более чем на сто лет назад, в Россию рубежа XIX-XX веков. Наши предки, кто они и чем занимались? Как звучали темы сословных и гендерных различий в Российской империи? Каков русский характер и изменился ли он более чем за век? На эти вопросы отвечают герои картин — горделивые сановники и своенравные барышни, старые барыни и молодые повесы, городской обыватель и деревенская босоногая ребятня.

«Именно этот пленительный образ ушедшей России, с ее людьми, бытом и нравами, предстает во всем многообразии и красоте» — рассказывает куратор выставки, заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала ХХ века, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ольга Атрощенко.

Великолепные бытовые сцены, такие как знаменитая картина Владимира Маковского «На бульваре», соседствуют на выставке с образцами пейзажной живописи, например, с шедевром Исаака Левитана «Весна. Большая вода». Художники утверждают глубокую связь природы с характером русского человека, но каждый из мастеров отражает это по-своему. Божественной тишиной и светлой грустью наполнены пейзажи Исаака Левитана. Для Ивана Шишкина природа — это могучая стихия, ода сильной русской душе.

Генеральный информационный партнер выставки — Медиахолдинг «Первый областной».

Партнеры выставки — Медиахолдинг «Комсомольская правда» в Челябинске — сайт chel.kp.ru и радио КП на 95,3 FM, Страховая Группа «СОГАЗ».

Церемония открытия выставки «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX — начала XX века» из Государственной Третьяковской галереи для приглашенных гостей и СМИ состоится 20 октября 2020 в 17:00. ЧГМИИ, Зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл.Революции,1.

Выставка доступна для посещения с 18:00 20 октября 2020 года.