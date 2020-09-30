Как самолет: тестируем новый трамвай «Богатырь» в Челябинске

«Богатырь М» будут тестировать в Челябинске месяц Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Из-за поворота медленно выезжает новенький вагон. Вот он, красавец-«Богатырь», а точнее – «Богатырь М». Над передней дверью надпись: «Меняем городскую реальность». И действительно, с такими трамваями Челябинск смотрелся бы более современным.

Вагон начал возить пассажиров и работает на разных маршрутах. Накануне он колесил по №3 «З-д им. Колющенко — ЧМК», сегодня он гоняет на северок — по №16 «З-д им. Колющенко — Чичерина». Мы провели прямую видеотрансляцию и готовы поделиться впечатлениями.

Новый вагон вмещает около двух сотен пассажиров. Из них сидячих мест — 34. Маломобильным пассажирам и мамам с колясками тоже есть где разместиться. Еще для них есть специальная кнопка для связи с водителем, чтобы в случае чего не кричать через весь салон. Есть несколько информационных табло, которые показывают следующие остановки, время, а также температуру в салоне и «за бортом».

Приятной неожиданностью для пассажиров стало то, что тестовый трамвай ездит без кондуктора. Почему, нам так и не ответили. В вагоне предусмотрены места для валидаторов — электронных устройств для оплаты проезда, но к ним пока никто не подходит

Вагон вмещает около двух сотен человек Фото: Ирина ФАДЮШИНА

По сравнению со старыми усть-катавскими вагонами «Богатырь М» достаточно тихий. Когда набирает скорость, шумит как самолет. Возможно, если обновить рельсы в Челябинске, он станет совсем бесшумным.

В целом, рядовому пассажиру «Богатырь М» кажется весьма удобным.

На табло отображается часть маршрута — удобно для иногородних и тех, кто редко пользуется трамваем Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Вагоновожатый, который работает на этом трамвае с нами общаться отказался, даже на конечной остановке — таковы правила техники безопасности. Мы попросили одного из сотрудников ЧелябГЭТ поделиться мнением о трамвае с точки зрения водителя:

— Кабина неудобная. Экраны с камер над головой, приходится задирать постоянно к потолку. На подлокотниках кнопки можно нажать случайно. Вагон сочлененный, из двух частей: если вдруг сойдет с рельсов или одна из тележек уедет в другую сторону, его разорвет на две части.

Здесь мог бы быть валидатор Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Несмотря на «страшилки», пока новинка нареканий не вызывает. «Богатырь М» будет работать в Челябинске еще месяц, затем его вернут производителю — столичной компании «Транспортные системы». Затем власти примут решение, покупать такие трамваи или нет. Кстати, в прошлом году этот трамвай был представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Осенью прошлого года в Челябинске тестировали современные трамваи от Усть-Катавского вагоностроительного завода и свердловского «УралТрансМаш». По иронии судьбы оба ломались возле здания правительства Челябинской области.

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