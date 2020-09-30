Из-за коронавируса участникам Кубка по сноуборду придется ждать соревнований еще дольше Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область заняла третью строчку по заболеваемости коронавирусом среди регионов УрФО. Такие данные приводит Информационный центр мониторинга. И в последние недели ситуация обостряется. Рассказываем, какая сейчас обстановка по коронавирусу в Челябинской области.

Эксперты изучили статистику выявленных случаев COVID-19 в УрФО с 1 апреля по 30 сентября. На первом месте по числу заболевших среди регионов Урала стала Свердловская область, а Ханты-Мансийский автономный округ — на втором. Челябинская область — на третьем. Следом за ней расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Тюменская и Курганская область соответственно.

В Челябинской области число выявленных случаев на 1 апреля составляло 30%. Однако через несколько месяцев доля заболевших существенно снизилась —16% на 30 сентября

Согласно статистике экспертов, в начале пандемии на Урале было выявлено 69 случаев заболевания, к 30 сентября цифра выросла до 96 072 случаев.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 1 октября в регионе зафиксировано 16 740 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь обнаружили еще у 85 южноуральцев, из которых 7 — школьники. Из больничных палат выписали 41 пациента, а с начала пандемии вирусом перебороли 12 814 человек. Под наблюдением специалистов остаются 3 401 пациент.

За прошедшие сутки умерли еще 3 человека, у которых был диагностирован ковид. От коронавируса умерла 64-летняя женщина, а двух других заболевание было сопутствующим, смерть наступила по иным причинам:

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — мужчина, 85 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 91 год.

Статистика: yandex.ru/cvoid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Коронавирус продолжает вносить коррективы в жизнь Челябинской области. Новые изменения из-за пандемии коснутся распорядка армии. Теперь осенние призывники будут проходить обязательное экспресс-тестирование на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

По словам начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО генерала-майора Александра Линькова, каждый призывник будет проходить тестирование на коронавирус в специально отведенных помещениях контрольно-пропускных пунктов. Если результат отрицательный, то молодого человека допустят на территорию сборного пункта.

В этом году во время осеннего призыва комиссариаты ЦВО призовут на военную службу более 54 тысяч человек в 29 субъектах Российской Федерации.

Пандемия заметно изменила распорядок армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этап Кубка мира по сноуборду, который должен был пройти в Челябинской области на горнолыжном курорте «Металлург-Магнитогорск», перенесли из-за коронавируса. Соревнования планировалось провести в декабре, однако теперь они состоятся уже только в следующем году. Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров

— Международный календарь будет утвержден 8 октября. Но в связи с нынешней ситуацией мы переносим этап Кубка мира с декабря на февраль 2021 года», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Напомним, в начале сентября в Челябинске состоялся чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования проходили при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. На спортивном объекте находилось не более 50 спортсменов, а между участниками и судьями соблюдалась социальная дистанция.

Этап Кубка мира по сноуборду перенесли на февраль 2021 года. Фото: Федерация сноуборда России

На Южном Урале всплеск сезонных инфекций. Но даже обычный насморк и легкий кашель заставляют челябинцев волноваться: не подцепил ли коронавирус? Подробности о том, как отличить ОРВИ от COVID-19, читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 1 октября 2020 года.

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